人民网北京5月16日电 （记者黄盛）证监会日前公布了2024年执法情况——2024年，证监会依法从严查办证券期货违法案件739件，作出处罚决定592件、同比增长10%，处罚责任主体1327人（家）次、同比增长24%，市场禁入118人、同比增长15%；向公安机关移送涉嫌犯罪案件和线索178件，同比增长51%。

证监会表示，坚持“追首恶”“惩帮凶”，通过加大追责力度，压实主体责任，引导上市公司实际控制人、控股股东、董监高等“关键少数”依法依规行事、中介机构审慎勤勉履职、从业人员廉洁自律执业，助力维护资本市场平稳健康发展。

据介绍，上市公司“关键少数”守法合规、诚信经营，对推动提高上市公司质量、保护中小投资者合法权益意义重大。过去一年，证监会严厉打击“关键少数”利用上市公司平台攫取个人私利、损害公司利益的行为，全年查处“关键少数”989人次，同比增长21%，罚没28.1亿元，同比增长63%，市场禁入81人次。严肃追究35起财务造假案件中大股东、实控人的组织、指使责任，同比增长近60%。依法从严打击35起资金占用类案件，快查快办14起违规减持案件。上述案件的查办，进一步强化了对“关键少数”的警示震慑与刚性约束。

中介机构是资本市场治理的重要力量，发挥着专业把关的积极作用，其执业质量直接关系市场健康运行。证监会全面追究各类审计、保荐、法律服务等中介机构未勤勉尽责行为的责任，全年罚没6.73亿元，对4家会计师事务所和1家证券公司暂停业务6个月，真正实现“罚到痛处、禁到怕处”，推动提升行业执业规范水平。

同时，证监会还严查“从业人员”失职。2024年，证监会对证券、基金、期货、投资咨询等全行业从业人员持续强化监管执法，严肃查办59起从业人员违法违规案件。开展打击证券从业人员违规炒股专项治理行动，对38名从业人员作出行政处罚，对66名从业人员、7家证券公司采取出具警示函、监管谈话等行政监管措施。

另据最高人民法院、中国证监会在5月15日联合发布的《关于严格公正执法司法 服务保障资本市场高质量发展的指导意见》显示，坚持“追首恶”“打帮凶”并重原则，依法严格追究发行人及其控股股东、实际控制人，有关中介机构以及教唆、帮助财务信息披露造假的供应商等第三方的法律责任，对实际执行公司事务或者利用其控制地位组织指使实施违法违规行为的控股股东、实际控制人等“首恶”实施精准追责，依法提高造假者的违法成本。应当承担责任的发行人被民事追责后，向负有责任的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体追偿的，人民法院依法予以支持。依法从严惩处财务信息披露造假的策划者、组织者、实施者，依法追究配合财务造假的第三方的刑事责任，形成对财务信息披露造假行为的全方位打击。

(责编：郝帅、高雷)

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