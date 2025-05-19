人民网北京5月19日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局网站消息，日前，国家外汇管理局公布了2025年4月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌表示，4月跨境资金总体呈现净流入。

李斌指出，4月，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入173亿美元。从主要渠道看，一是我国外贸呈现一定韧性，货物贸易项下跨境资金净流入649亿美元，保持较高规模。二是外资配置人民币资产意愿持续向好。4月外资净增持境内债券109亿美元，处于较高水平。4月下旬外资投资境内股票转为净买入。三是主要流出渠道平稳有序。4月服务贸易资金净流出环比基本持平；外资企业利润汇出季节性增加，但低于去年同期；来华和对外直接投资基本稳定，关联企业借贷往来跨境资金由净流出转为基本平衡。

李斌强调，4月市场预期平稳，境内外汇供求基本平衡。4月银行结汇和售汇环比分别增长12.8%和13.9%，市场交易保持活跃。结售汇差额基本均衡，市场预期和交易理性有序。4月衡量市场结汇意愿的结汇率为64.4%，环比上升6.9个百分点，衡量购汇意愿的售汇率为65.4%，环比上升1.0个百分点。

此外，李斌表示，外汇市场平稳运行的基础将继续巩固。4月末中央政治局会议部署扩大内需、有效应对外部冲击有关工作，要求加快专项债发行、提高中低收入群体收入、大力发展服务消费等，有效提振市场信心。近期金融管理部门实施降准降息等一揽子政策，进一步加大对实体经济的支持。随着有关政策落地见效，我国经济运行向好势头有望继续巩固，更好发挥稳定外汇市场的基本盘作用。近期中美经贸高层会谈取得实质性进展，双方发布联合声明，大幅降低双边关税水平，有助于维护中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经