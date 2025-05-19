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济南市政府与百度集团签署人工智能产业发展战略合作协议

2025年05月19日09:38 | 来源：环球网
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原标题：产业落地加速 济南市政府与百度集团签署人工智能产业发展战略合作协议

5月15日，济南市委书记刘强，市委副书记、市长于海田在山东大厦会见了百度集团创始人、董事长兼CEO李彦宏一行，共同见证战略合作协议签署。

刘强、李彦宏分别介绍了济南市和百度集团发展情况，就人工智能基础设施建设、数据要素产业发展、人工智能行业应用、“车路云”一体化应用等领域深入交换意见，表示将进一步深化拓展合作，加速推动项目落地，携手实现互利共赢发展。

双方将构建人工智能生态体系,带动相关产业发展；建设人工智能数据标注基地，培育数据要素专业人才；打造适用于政务、医疗、教育、工业、交通等领域的大模型应用，赋能传统行业数字化转型；探索车路云一体化合作，助力济南打造全国示范性标杆城市。

会见后，百度集团分别与济南市人民政府、济南高新技术产业开发区管理委员会，以及济南城市投资集团有限公司、济南财金投资控股集团有限公司签署战略合作协议，深化人工智能领域产业合作。

(责编：曹淼、李源)
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