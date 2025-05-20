原标题：首个石墨萤石能耗限额标准发布

科技日报讯 （记者滕继濮 实习记者夏天一 通讯员王晶）记者日前从中铝集团沈阳铝镁设计研究院获悉，强制性国家标准《石墨和萤石单位产品能源消耗限额》近日通过国家市场监管总局、国家标准委批准发布，将于2026年4月1日起实施，届时将成为石墨和萤石行业能耗限额的唯一国家标准。据了解，该标准由沈阳铝镁设计研究院牵头、21家单位共同起草制定。

该标准第一起草人、沈阳铝镁设计研究院总工程师李志国介绍，该标准从3个等级对石墨和萤石企业提出了强制性要求，明确了现有生产企业相关产品单位能耗，构筑了新建、改扩建项目门槛，填补了相关行业国家标准空白。此外，该标准特别强化过程控制指标，将主要生产、辅助生产和附属生产系统能耗均纳入考核体系，相当于为生产全流程装上“节能监测仪”。预计该标准实施后，全行业能耗强度将下降15%以上。

据悉，该标准的实施有利于石墨和萤石行业淘汰落后低效产能，提升生产工艺装备水平，同时可降低二氧化碳排放量，对带动石墨和萤石行业节能技术升级、推动石墨和萤石行业绿色高质量发展具有重要意义。

(责编：罗知之、陈键)

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