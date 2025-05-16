原标题：扎根社区二十五载，我爱我家“好邻式服务”助力“住更好”

5月15日，我爱我家25周年，在苏州打造的以“住更好”为主题的阳光艺术居住社区正式揭幕。此次，在苏州市相关主管部门的指导下，我爱我家携手多位艺术家，对苏州市吴中区林渡暖村的5套院落、47间房屋及6处中庭等进行艺术化改造。通过艺术赋能，不仅切实改善了居民的居住环境，更构建起充满人文气息的邻里交流空间。在“好房子”时代命题下，我爱我家这一实践不仅是对时代的积极响应，也是对居民追求更好生活的郑重承诺，更承载着我爱我家用真诚与专业守护万千家庭的初心。

服务定位：扎根社区的“好邻式服务”

作为将门店嵌入社区的房产经纪企业，我爱我家一直以来致力于为客户提供“好邻式服务”。此次阳光艺术居住社区的改造，正是我爱我家“好邻式服务”的一次创新社会实践——通过艺术植入、公共空间的打造，为林渡暖村注入了新活力，既提升了社区的环境，更打造了集社交、文旅于一体的社区场景。

我爱我家在林渡暖村改造的阳光艺术居住社区

如今，阳光艺术居住社区在吴中区横泾街道党工委、办事处及林渡暖村的大力支持下，经过我爱我家数月的改造，已将原先的老屋、街道变成了充满艺术气息的居住社区，老人们围坐闲聊，孩子们追逐嬉戏，这里不仅是居民茶余饭后的好去处，更成为承载邻里温情的文化驿站。林渡暖村委会表示，“我爱我家不仅改造了老屋旧房，更提升了居民的生活品质，不仅美化了人居环境，更点燃了居民对美好生活的向往。”

“小屋的翻新、院子里的小花坛和墙面上的艺术图案让我们眼前一亮，这次改造实实在在地改善了我们的居住环境”。现场的一位村民代表对我爱我家表达了感谢并送上了锦旗。

林渡暖村委会及村民代表为我爱我家送上锦旗

现场我爱我家相关负责人表示，“此次阳光艺术居住社区改造是我们‘好邻式服务’的一次缩影。25年来，我爱我家始终相信，真正优质的服务不仅是商业价值的传递，更是情感温度的流动。未来，我们将继续以‘好邻式服务’为纽带，帮助社区居民‘住更好’”。

改造后的阳光艺术居住社区吸引游客驻足打卡

服务态度：25年从“真”到“好”的价值坚守

“好邻式服务”的背后，是我爱我家25年如一日从“真”到“好”的坚守。回顾其从北京甜水园的第一家门店起步，到如今成长为服务全国万千家庭的国民品牌，我爱我家始终以“真”为基石，以“好”为追求。

“真”是我爱我家的立身之本，不变底色。在行业早期，信息不对称、诚信缺失是普遍现象，我爱我家率先提出“阳光交易”，用透明化、标准化的服务为行业树立了新风向。这份敢为人先的“正气”，不仅为客户筑起信任的基石，更推动整个行业向规范化、专业化迈进。

“真房源，真服务”是我爱我家最质朴的坚持。每一套房源真实有效，每一条信息精准可查，这背后既有强大技术系统的支持，更是企业对价值观的坚守。随着时代发展，我爱我家不断升级数字化能力，从VR看房到AI智能匹配，从大数据风控到语言大模型应用，但始终坚持技术服务于人的原则，在提升服务效率的同时，却从未让服务的温度打折，科技的力量让“真”承诺更加坚实可靠。

25年的行业沉淀，让我爱我家对于“好邻式服务”有了更深地理解，他们认为房产交易的本质不是房子，而是人与社区、人与人关系情感的联结。企业的门店不仅是房产交易的场所，更是社区服务的驿站、邻里互助的枢纽。同时，我爱我家的经纪人作为社区的一分子，是老人眼中的“靠谱小伙”，也是孩子口中的“热心阿姨”，更是“种太阳的人”——社区生活的“新型服务者”，用“热心、实在、靠谱”温暖着社区邻里的生活。

服务能力：技术赋能满足多元居住需求

好邻式服务能够扎根社区，技术能力是支撑底座。近些年来，我爱我家在数字化浪潮中，构建起“数据+算法+场景”的智能服务体系，通过AI算法解析千万级用户画像，推出“双人通勤租房”“首付找房”等精准化服务，让“千人千面”的居住需求得到高效满足。这种技术赋能，本质上是“好邻居”角色的能力进化——从凭经验服务，到用数据说话，让服务更懂用户。

在满足客户多元居住需求层面，我爱我家还不断拓宽服务边界。与京东深度合作打造了覆盖选品、品控、商品仓运配等物流专项保障的一体化解决方案，为社区居民带来更加便利的生活体验，实现“电商+社区+服务”的全方位覆盖。与业之峰、博洛尼等装修公司的合作，也将住房经纪服务向下游领域进行了延伸。这种从单一交易服务到多元生活服务的拓展，充分响应了居民对“住更好”的多元期待。

从阳光艺术居住社区改造的创新实践，再到“服务定位、服务态度、服务能力”三位一体的服务体系，我爱我家25年始终以“好邻式服务”为桥梁，连接人与社区、人与城市、人与生活。在我爱我家看来，真正的“住更好”，不仅是物理空间的改善，更是邻里温度的传递、服务体验的升级，以及对每个家庭居住梦想的真诚守护。相信，我爱我家将继续助力更多家庭“住更好”。

(责编：曹淼、李源)

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