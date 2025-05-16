人民网北京5月16日电 （欧阳易佳）据水利部消息，5月15日，水利部分析研判汛旱情形势，针对甘肃省启动干旱防御Ⅳ级应急响应，对抗旱保灌溉工作作出安排，同时保持针对山西、陕西、云南三省的干旱防御Ⅳ级应急响应。

5月7日至13日，河北、湖北、广西3省区大部降雨30至40毫米，旱情较大程度缓解；山西中部南部、河南西南部、陕西南部降雨10至20毫米，旱情有所缓解；河南西北部、四川南部和东北部、云南中部北部、陕西北部等地无有效降雨，旱情持续。受降雨和上游来水持续偏少影响，甘肃省武威、白银、定西、平凉、庆阳、兰州、甘南等地旱情发展。

水利部相关负责人介绍，水利部调度黄河流域刘家峡、万家寨、小浪底等骨干水工程5月以来累计补水10.5亿立方米，保障沿黄河省区抗旱用水需求；调度长江流域三峡水库加大日均出库流量，为湖北沿江地区取水创造条件。甘肃省水利厅5月13日针对武威、白银、定西、平凉、庆阳5市启动干旱防御Ⅳ级应急响应，指导旱区加强灌溉管理，科学安排灌溉用水轮次，挖掘灌区内提水、调水工程潜力，保障农业灌溉用水；组织摸排群众饮水安全风险，提早落实应急保障措施。

水利部预计，未来10天，广西大部、四川南部、云南中部降雨将有40至80毫米，河南西部、湖北中部西部、四川东北部、云南西北部降雨将有10至30毫米，对缓解旱情有利；河北北部及山西、陕西和甘肃3省大部基本无有效降雨，旱情将持续或发展。水利部将指导受旱省区持续紧盯旱情形势，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，全力保障城乡供水安全和农作物灌溉用水。

(责编：郝帅、高雷)

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