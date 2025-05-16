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“飞”出“杭州六小龙”！我国科技型企业孵化器硕果累累

2025年05月16日10:31 |
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人民网北京5月16日电 （记者申佳平）“‘杭州六小龙’中有一半经过孵化器培育。”在工业和信息化部5月15日举行的新闻发布会上，工业和信息化部火炬高技术产业开发中心主任吕先志表示，我国孵化器自1987年发展至今，走出一条独具特色的发展道路。

科技型企业孵化器直接参与科技成果转化应用，通过孵化服务加速从技术到产品的商业化进程。吕先志表示，从生态体系看，我国形成以孵化器为核心节点，各级政府、高校院所、投资机构、大企业等协同推进，孵化器、加速器、产业园区等多元主体共同参与的发展格局；孵化器每年举办20万场创业活动，在全社会营造了“鼓励创新、宽容失败”的创业文化。从企业培育看，走出了科大讯飞、大疆、寒武纪等一批科技领军企业，“杭州六小龙”中有一半经过孵化器培育。从带动就业看，孵化器在孵企业和创业团队超过50万家，吸纳就业超过400万人。

吕先志表示，下一步，工业和信息化部将围绕支撑科技创新和产业创新融合发展，助力发展新质生产力，从政策支持、梯度培育、标准引领、金融协同四个方面加力推进，打造更多高水平、专业化孵化器，促进更多先进成果在孵化器内转化，培育更多创新力强的硬科技企业。

政策支持方面，制定推动科技型企业孵化器高质量发展的政策措施，出台孵化器管理办法，做好税收政策接续支持，促进孵化器质效齐升。

梯度培育方面，引导地方根据实际培育省级平台，高质量打造部级孵化器；推动传统孵化器转型升级，提升孵化能力；聚焦人工智能、生物医药、量子信息等新兴领域布局一批卓越级孵化器，加快前沿科技成果转化孵化。

标准引领方面，发挥好科技服务业标委会作用，围绕孵化器建设、运营、服务等制定一批急需标准；加快建设全国孵化“一张网”，促进跨区域孵化资源协同合作。

金融协同方面，支持孵化器设立早期投资基金，壮大“耐心资本”，投孵联动促进科技成果转化；支持孵化器与银行、保险、担保等金融机构合作，探索一揽子金融服务措施。

(责编：方经纶、高雷)
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