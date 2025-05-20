原标题：阴天也能多发电！中核光电kW级钙钛矿电站实测一年零衰减

近日，中国核电旗下中核光电对外发布一组钙钛矿组件研发领先数据：户外环境一年时间（2024年5月-2025年5月）的发电数据表明，中核光电商品级钙钛矿组件户外长期稳定发电无衰减，阴天发电性能优于晶硅组件。

此前，2024年5月，中核光电使用空气环境下制备的1200×650mm2钙钛矿组件，建成投运了kW级钙钛矿户外实证电站。

户外长期发电性能稳定。户外连续发电数据取自第三方逆变器云端，保障了结果的真实性。一年的运行周期内，中核光电钙钛矿组件峰值功率未见衰减，且相对晶硅组件表现出小幅效率提升，展现出优异的稳定发电性能。

复测组件效率无衰减。经过一年时间使用后，相关方对钙钛矿组件进行了效率抽测，结果令人振奋：钙钛矿组件效率无衰减，反而平均效率提升0.7%，这一结果与组件户外发电量实测趋势高度吻合，有力验证了中核光电量产工艺制备的商品级钙钛矿组件的结构和材料体系的高可靠性。

低辐照环境发电性能优越。典型阴天条件下，钙钛矿组件比晶硅组件每kW归一化日发电量高约14.1%的发电量。这一显著优势，使得钙钛矿组件能够在低辐照场景中充分发挥自身潜力，为高纬度地区以及阴雨天气频发区域提供了理想的能源解决方案。

中核光电kW级钙钛矿户外实证电站的长期稳定运行数据，充分证明了公司在材料体系、结构设计、量产工艺制备的技术领先优势，为钙钛矿光伏技术的大规模商业化应用提供了坚实的数据支撑和实践范例。

(责编：曹淼、李源)

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