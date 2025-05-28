人民网记者 乔雪峰

在上海港洋山港区，大型装卸作业设备在百公里外亦能智能远程操控；在山东港口青岛港，自动化码头仅需5分钟即可有序排列2.4万个标准箱；在浙江宁波舟山港，无人集卡沿着北斗卫星导航在堆场与岸桥之间快速穿梭……

当前，全球新一轮科技革命和产业变革正加速演进，科技创新已成为推动经济社会发展的核心动力。港口作为全球贸易的重要枢纽和国民经济的关键节点，正面临智能化、绿色化、高效化转型的重大机遇。

港口是国民经济的“压舱石”与交通运输的“主动脉”，在畅通国内国际双循环、保障物流供应链稳定以及服务国家重大战略中肩负着不可替代的作用。

5月27日，交通运输部水运局副局长祝振宇在港口科技创新大会上表示，党的十八大以来，交通运输部以加快建设交通强国为统领，以建设世界一流强港为目标，推动港口绿色、智慧转型发展，从自动化码头建设到港口智慧升级，科技创新已成为推动行业变革的核心引擎，港口高质量发展取得丰硕成果，港口服务质效不断增强。我国港口货物吞吐量、集装箱吞吐量连续多年稳居世界第一，港口综合服务效率始终位居全球港口前列。

祝振宇表示，要把握新一轮科技革命和产业变革趋势，坚持新建和改造并举，因地制宜推进智慧港口建设，加快传统产业改造升级，加大关键核心技术攻坚，加强智慧赋能港口各类场景应用，聚焦效率与成本、管理和服务，不断提升港口生产、运营管理全流程服务的智慧化水平。

交通运输部科技司创新发展处副处长赵晓辉表示，人工智能是加快建设交通强国的关键动力。交通运输部正全力推动“人工智能+交通运输”行动，将聚焦港口集疏运等典型应用场景，加大试点示范密度，营造“千帆竞渡，百舸争流”的浓厚创新氛围。

中国港口协会会长顾金山表示，近年来，我国港口行业在科技创新方面取得了显著成就。自动化码头建设全球领先，智能调度系统广泛应用，绿色低碳技术不断突破，“中国标准”走向世界，港口作业效率和安全水平持续提升。 这些科技创新成果，不仅为港口自身发展注入了强大动力，也在畅通国内国际双循环中发挥了重要作用，为我国乃至全球经济社会发展作出重要贡献。

走进广西北部湾港钦州自动化集装箱码头智慧运营中心，技术人员轻点鼠标、慢推操作杆，百米外海蓝色的巨型岸桥降下钢铁“抓手”，将一个几十吨的集装箱平稳吊装到智能导引运输车上，繁忙的作业现场伴着阵阵涛声，奏响向海图强的和音。

近年来，进行自动化码头建设或改造，实现港口全流程无人自动化作业，正逐渐形成席卷全球的潮流。国内各大港口在码头“翻、堆、取、装、卸”等作业环节上基本实现自动化，降低了人员作业安全风险，提升了本质安全水平和生产效率。

此外，港口科技创新不仅以集装箱码头为引领，还加快向全类型码头领域铺开。在张家港港，件杂货码头木材装卸作业实现全流程智能管控；烟台港实现全地形商品车智能运转，开辟滚装汽车码头自动化智能化发展先河。

同时，我国港口在科技创新与产业创新融合方面还存在一些不足。对此，顾金山表示，港口企业要加大科技创新投入，建立健全研发机构，加强与高校、科研院所合作，组建产学研用创新联合体，共同开展关键核心技术攻关，并注重成果总结，及时形成标准；鼓励港口企业与高校、科研院所通过技术转让、许可使用、作价入股等多种方式，加快科技创新成果的转化应用。

(责编：乔业琼、高雷)

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