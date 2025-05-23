许维娜、皇甫万里、高媛

【观点摘要】

·制定出台民营经济促进法，以法治的稳定性增强发展的确定性，对于确保如期实现中国式现代化具有重大战略意义。

·民营经济促进法开宗明义将保证各类经济组织公平竞争作为立法目的，并贯穿于该法的各项规则之中，为民营经济健康发展和高质量发展提供重要保障。

·民营经济促进法围绕投资融资促进、科技创新、服务保障、权益保护等方面建立完善相关制度机制，直接回应企业诉求，大大提振发展信心。

9章、78条……作为我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，《中华人民共和国民营经济促进法》（以下简称“民营经济促进法”）通过确立市场准入负面清单制度、落实公平竞争审查制度，规范招标投标、政府采购等关键环节，为民营企业公平参与市场竞争打通了制度通道。

日前，国家发展改革委投资研究所所长杨萍在接受《中国经济微观察・专家谈》栏目采访时，针对制定出台民营经济促进法，强调了民营经济的重要地位：“民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的重要力量。”

自党的十八大以来，党中央推出一系列重大政策推动民营经济发展——从优化营商环境到强化产权保护，从破除隐性壁垒到构建亲清政商关系，持续为民营经济注入健康高质量发展的动能。

在杨萍看来，民营经济促进法的出台，正是将这些行之有效的政策导向转化为法律规范——不仅明确民营经济的法律地位，更将“促进民营经济持续健康高质量发展”确立为国家长期方针，把“平等对待、平等保护”的实践经验以法典形式固定下来，彰显了党和国家“两个毫不动摇”的坚定决心。

从立法价值维度，杨萍进一步阐释，民营经济促进法实现了从政策导向到法律保障的系统性升级，不仅是我国民营经济发展史上的里程碑事件，更以法治的稳定性增强发展的确定性，为如期实现中国式现代化筑牢制度根基。

围绕市场准入、公平竞争等社会关切，法律如何回应？

杨萍表示，民营经济促进法作为平等保护民营经济的基本法，其贯彻实施需要财税、金融、产业政策等进一步配套，以确保法律执行的有效性和稳定性。

她透露，目前，一系列配套制度和机制已经出台，包括新版市场准入负面清单、保障中小企业账款支付条例、公平竞争审查条例及其实施办法等。同时，还有更多制度正在加速推进，这些制度涉及投资融资促进、科技创新、服务保障、权益保护等多个方面。例如，国家发展改革委正在积极推进民营企业参与国家重大项目建设的长效机制建设，已经在核电、铁路等领域推出了一批重大项目。今年，还计划在交通运输、能源、水利、新型基础设施、城市基础设施等关键领域，推出总投资规模约3万亿元的优质项目。

在当前经济形势下，民营经济正在迎来新的机遇。民营经济促进法第十六条规定，支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程。支持民营经济组织在战略性新兴产业、未来产业等领域投资和创业，鼓励开展传统产业转型升级，参与现代化基础设施投资建设。

杨萍表示，民营经济促进法实施以来，立法机关应当加大对该法实施的监督和执法检查力度，及时纠正违反该法的相关行为，以保障该法的有效实施。

推动解决民营企业融资难、融资贵问题，是民营经济促进法关注的重点领域之一。

对此，民营经济促进法第二十三条规定，金融机构在依法合规前提下，按照市场化、可持续发展原则开发和提供适合民营经济特点的金融产品和服务，为资信良好的民营经济组织融资提供便利条件，增强信贷供给、贷款周期与民营经济组织融资需求、资金使用周期的适配性。

杨萍表示，民营经济促进法旨在解决民营企业长期面临的融资难题，扩大民间投资，并保障其合法权益。该法律鼓励金融机构开发符合民营企业特点的金融产品和服务，以市场化和可持续原则满足其合理融资需求，并要求在授信、信贷管理、风控管理、服务收费等方面应当平等对待民营企业。

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(责编：郝帅、吕骞)

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