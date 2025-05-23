人民网北京5月23日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，1至4月，我国电子商务发挥内外贸一体化程度高、全球产供链布局能力强优势，提升消费品质做强国内大循环，深化国际合作联动外循环，建强电商产供链畅通双循环。

消费电商持续提升品质。据国家统计局数据，1至4月网上零售额增长7.7%。第七届双品网购节以品牌品质新供给扩消费、惠民生。数字消费增长提速，据商务大数据监测，数字产品线上销售额增长8.4%，其中智能机器人、智能家居系统增长87.6%和16%。以旧换新产品增长较快，15类家电和数码产品线上销售额增长11.5%，其中手机等3类扩围数码产品增长18.5%。服务消费引领增长，在政策发力、供给优化和假日经济等因素带动下，重点监测网络服务消费增长12.1%，其中在线文娱、在线旅游增长31.9%、25.4%。

产业电商助力外贸拓内销。外贸优品中华行网上活动、产业电商惠企对接（河北站）等推动内外贸一体化。平台打好支持举措“组合拳”，4月以来，10余家平台落实落细订单直采、外贸专区等8项举措，吸纳超3100家次外贸企业入驻，外贸专区销售额超11亿，直接采购约100亿。产业电商平台组织采销团队深入外贸产业带，现场对接、定向帮扶，今年以来开展超200场对接。各地搭建内销“直通车”，积极联动协会、平台，开展巡回采购、资源对接。浙江、广西、山东等17地组织电商专场活动，带动近5700家外贸企业与平台对接。

丝路电商推动普惠共赢。“丝路电商”伙伴国拓展至34个，“做电商、找中国”日益成为共识。“丝路电商惠全球”走深走实，全年40场重点活动陆续推进，产业对接、能力建设深受欢迎，伙伴国线上线下国家馆超120个。在青岛举办上合组织第8次电商工作组会，对接活动达成30余项合作意向。在湖南举办非洲好物网购季，助力卢旺达、肯尼亚等国家200余款商品输华。在广西举办云上大讲堂东盟专场，首设海外线下会场，参加培训的东盟学员反响热烈，为务实合作注入持久活力。制度型开放取得新突破，“丝路电商”合作先行区与东盟实现跨境支付标准统一、互联互通，电子提单标准通过国际商会合规性评估，助力形成全球贸易数字化新规则。

(责编：孙红丽、吕骞)

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