人民网北京5月16日电 （记者罗知之）据国家数据局网站消息，近日，国家数据局综合司印发了《数字中国建设2025年行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》是国家数据局首次向地方数据管理部门印发的指导开展数字中国建设的文件。

《行动方案》强调，要深入实施《数字中国建设整体布局规划》，以数据要素市场化配置改革为主线，加快培育全国一体化数据市场，因地制宜发展以数据为关键要素的数字经济，加快推进城市全域数字化转型，着力提升数字政务智能化水平，一体化推进数字基础设施扩容提质，持续深挖人工智能等数字技术应用新场景，以数字化驱动生产生活和社会治理方式变革，加快推动数字领域国际合作，全面提升数字中国建设水平。

《行动方案》提出，到2025年底，数字中国建设取得重要进展，数字领域新质生产力不断壮大，数字经济发展质量和效益大幅提升，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过10%，数据要素市场建设稳步推进，算力规模超过300EFLOPS，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化、普惠化、便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善。

《行动方案》部署了体制机制创新、地方品牌铸造、“人工智能+”、基础设施提升、数据产业培育、数字人才培育、数字化发展环境优化、数字赋能提升等8个方面的重大行动。

一是坚持数字中国建设工作“一盘棋”，完善数据工作央地政策协调机制。建立健全全方位多层次的统筹工作体系，加快完善地方数据管理机构的相关职能。

二是着力强基固本，发展彰显优势、体现特色的数字产品和数字产业。加快锻造数据领域“长板”，通过技术创新、功能改造、品牌建设等手段提升竞争力，形成品牌效应与集群效应。

三是深度挖掘人工智能应用场景，积极开展人工智能高质量数据集建设。着力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端及智能制造装备。

四是加快推动物联网、工业互联网优化升级，深入实施“东数西算”工程，逐步实现各地区算力需求与国家枢纽节点算力资源高效供需匹配。

五是加强交通、医疗、金融、制造、农业等重点领域数据标注，建设行业高质量数据集。促进公共数据资源开发利用，推动公共数据“一本账”管理、“一平台”运营、“一体化”应用。布局建设数据产业集聚区，探索构建以数据要素驱动、数字技术赋能、数据平台支撑、产业融通发展、集群生态共建为主要特征的产业组织新形态。

六是培养技能型数字人才，深入推进产教融合，支持各地和有关行业举办数字职业技术技能竞赛活动。

七是持续优化营商环境，吸引更多优质数据企业和项目落地。畅通高校和企业数字人才双向流动渠道，将高层次数字人才纳入地方高级专家库。

八是逐年推出一批“高效办成一件事”重点事项，加强地方特色文化遗产的数字化保护与应用，全面推动数字技术和教育、医疗、养老、托幼等公共服务深度融合，加快生态环境、国土空间、水利电力、林业草原等领域的数据资源采集、存储与开发利用。进一步夯实城市全域数字化转型底座建设，完善城市运行和治理中枢功能。

(责编：罗知之、高雷)

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