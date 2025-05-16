人民网北京5月16日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，为贯彻党中央、国务院关于扩大内需、提振消费、制止餐饮浪费、加强安全生产等有关决策部署，落实《中华人民共和国反食品浪费法》要求，完善餐饮业管理机制，推进餐饮业高质量发展，商务部、国家发展改革委于近日联合发布《餐饮业促进和经营管理办法》（以下简称《办法》），将于2025年6月15日起实施，原《餐饮业经营管理办法（试行）》同时废止。

《办法》包括25条，较原办法增加1条。《办法》修订突出促进导向，增加餐饮业对外交流合作、数字化发展、标准制修订、地方特色餐饮培育等方面的鼓励性条款，引导餐饮业高质量发展。严格遵照有关法律法规要求，从内部管理、提醒提示、供餐环节、消费场景等角度明确餐饮服务经营者反食品浪费要求和鼓励性措施，优化调整经营管理有关要求。同时，完善相关主管部门职责表述和执法衔接条款，增加促进行业发展、制止餐饮浪费和安全生产等有关内容。

(责编：孙红丽、高雷)

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