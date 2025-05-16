人民网北京5月16日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，5月15日，全国优化离境退税政策扩大入境消费工作推进会在京召开。会议深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，交流离境退税工作经验做法，部署下一步重点工作。

会议指出，发展离境退税是大力提振消费的重要抓手，是应对外部冲击的重要举措，是扩大高水平对外开放的重要途径。各地商务主管部门要积极会同相关部门，加快推进扩商店、增商品、优服务工作，着力提高退税商店覆盖面，提升退税商品吸引力，增强境外旅客获得感，扩大入境消费，为大力提振消费、推动经济持续回升向好作出积极贡献。要抓紧完善工作机制，加强部门协同，广泛凝聚合力，强化数据赋能，创新工作举措，推动离境退税政策加快落实落地。

(责编：孙红丽、高雷)

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