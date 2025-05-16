人民网北京5月16日电 （记者任妍）5月16日，记者从中国信通院获悉，2025工业互联网成果展将于5月21-23日在苏州太湖国际会议中心一层举办，展期3天。此次成果展将围绕新技术应用体验、新实践成效交流、新模式合作洽谈展开，致力于推动工业互联网的创新发展与广泛应用。

据介绍，此次成果展聚焦新技术、新实践、新模式，有三大看点。

看点一是新技术引领产业变革。展览将全方位展示工业互联网在网络、标识、平台、数据、安全等体系化建设的最新成果。同时，大模型、具身智能、5G、物联网、单对线以太网、数字孪生等前沿新技术在工业领域的创新应用成果也将一一呈现，为工业数字化、网络化、智能化升级提供强大助力。

看点二是新实践加速规模应用。展览将全面展示工业互联网与电子设备制造、装备制造、家电、钢铁、石化化工等行业融合应用及实践案例，深入剖析这些行业在数字化转型过程中探索形成的发展路径，进一步推动工业互联网在更多行业实现规模应用。

看点三是新模式展现生态活力。本次展览将深度体会工业互联网产业创新活力、工业和信息通信业深度融合模式、大中小企业融通生态、链网协同创新生态、数字化绿色化协同生态等，积极推动工业互联网高质量发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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