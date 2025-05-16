人民网北京5月16日电 （记者车柯蒙）当前，中巴经贸合作正驶入稳健发展快车道。2024年，巴西对中国的出口额为944.11亿美元，占其全年出口额的28.01%。其中，来自巴西的咖啡豆正让越来越多的中国消费者感受到高品质咖啡的魅力。

现场嘉宾体验巴西咖啡。受访对象供图

5月14日，“瑞幸巴西咖啡文化节2.0”在北京首家瑞幸巴西咖啡主题店启动。主题店内，微型展馆充满巴西生活艺术气息，咖啡人文墙富有巴西淳朴自然风情，巴西文化魅力处处彰显。来自巴西的2024世界咖啡杯测大赛冠军向在场来宾介绍了巴西咖啡风味，消费者在品鉴高品质巴西咖啡的同时，也感受到巴西文化的独特魅力。

记者了解到，在中巴关系持续深化的当下，中国品牌与巴西咖啡产业在更广泛的领域持续深化合作。2024年，瑞幸咖啡与巴西签订5年24万吨、价值100亿元的巴西咖啡豆采购备忘录。

“巴西是世界上最大的咖啡生产国，全球每消费四杯咖啡中几乎有两杯来自巴西。通过与中国品牌的合作，我们非常自豪地看到巴西咖啡连同巴西风味一起，走进了中国人民的生活。”巴西出口投资促进局主席豪尔赫·维亚纳表示，巴西咖啡主题店的建立将极大地推动中巴两国在人文、文化、习俗等方面的交流与了解。

“近年来，品牌与巴西咖啡产业的合作不断取得新突破。希望能通过品牌两万多家门店，让3亿多用户了解巴西、熟悉巴西，爱上巴西，持续推动两国经贸合作与文明互鉴，为中巴咖啡产业合作书写新篇章。” 瑞幸咖啡联合创始人、首席执行官郭谨一表示。

据悉，随着瑞幸巴西咖啡文化节2.0的推进，瑞幸将在全国范围内陆续建设30余家巴西咖啡主题店，并新建一座巴西咖啡博物馆。与此同时，品牌还将与巴西各方共同启动“巴西中小咖农扶持计划”，为中小咖农提供可持续农场知识与技术普惠，支持咖农积极应对气候变化，并帮助其改善生产效率与生活环境，助力中巴咖啡产业的健康可持续发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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