本报记者 徐 靖

近日，观众在第三届中国（安徽）科技创新成果转化交易会上参观一款飞行器。

新华社记者 周 牧摄

观众在第三届中国（安徽）科技创新成果转化交易会上体验一款多语种AI透明屏。

新华社记者 周 牧摄

“人造太阳”全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）。

新华社记者 黄博涵摄

2024年10月，习近平总书记在安徽考察时指出，科研工作者是推进中国式现代化的骨干，要拿出“人生能有几回搏”的劲头，放开手脚创新创造，为建设科技强国奉献才智、写下精彩篇章。

江淮大地，创新涌动：科学岛上，科研人员加紧解决关键技术难题；科交会现场，架起成果转化桥梁；科技园区里，企业聚精会神开发产品、打开新市场……科技工作者们牢记嘱托、开拓创新，不断取得新成果、新突破。

“全力以赴，点亮‘核聚变灯’”

和往常一样，早上7点30分，李磐步履匆匆来到了位于合肥科学岛的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）控制大厅，完成常规测试后，开始为当天的实验做准备。

33岁的李磐，是中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所副研究员，也是EAST实验运行组的一员。“装置运行需要等离子体控制、兆瓦级射频波辅助加热、大型超导线圈、先进诊断、超高真空等一系列子系统的支撑，运行组就像是做菜的‘厨师’，根据物理、工程研究需求，调控各个子系统，以达到实验目标。”李磐说。

太阳普照万物，它的巨大能量来自内部的核聚变反应，有“人造太阳”之称的EAST，就是要在地球上实现人类可控的核聚变反应。

今年1月，EAST创造新的世界纪录，实现了1亿摄氏度1066秒高约束模等离子体运行，标志着我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越。

“实现‘亿度千秒’意味着要让温度相当于太阳表面2到3倍的等离子体运行至上千秒，控制精度需达到毫米量级，以确保等离子体高度可控。”回忆起冲击纪录的日子，李磐说，大家加班加点，先后攻克了非感应高约束模运行、长脉冲粒子再循环控制等系列难题，掌握了锂化壁处理和实时锂粉反馈、积分器零漂自动补偿等技术，这些成果加速了国内聚变能源研究的技术积累，同时为国际核聚变事业提供了借鉴。

记者看到，在EAST控制大厅有一块大屏幕，上面显示当天的实验计划、实验时装置的状态等，屏幕最上方还有一个数字“152511”。这代表装置已经完成了超过15万次实验。

“现在，EAST正在进行新一轮物理实验，例如研究低碰撞率等离子体特征、金属杂质输运、单零控制算法等。”李磐说，通过实验研究验证，将为下一代核聚变装置实验打下基础。

在EAST装置的不远处，未来将率先演示聚变发电的紧凑型聚变能实验装置（BEST）正加快建设。

“很期待BEST建设完成并实现演示聚变发电的那一天。”谈及BEST装置，李磐既兴奋，又显得有些压力。他告诉记者，建设BEST装置就相当于在探索又一个科技“无人区”，极具挑战性，同时这一领域的国际科技竞争非常激烈，压力在所难免。

对于未来，李磐坚定地说：“人生能有几回搏，我愿全力以赴，点亮‘核聚变灯’。”

“当好‘服务员’，推动科技成果转化落地”

“今天一天都在外面，上午去参加市里科技成果转化专班年度大会，下午又赶去科交会现场。”匆匆赶回办公室的合肥市科技局成果转化促进处处长卫虓夫，笑着向记者走来。

虽然跑了一天，卫虓夫的脸上看不到疲倦。“我现在从事的成果转化工作，是一件特别有意思、有意义的事情，工作很有动力！”卫虓夫表示。

今年39岁的卫虓夫，在合肥市科技局人事处工作多年。去年9月，他接受组织安排，开始担任科技局成果转化促进处处长一职。

“一开始心里是有些犯嘀咕，担心干不好。但是几个月下来，逐渐适应了新的岗位。”卫虓夫表示，去年10月，习近平总书记视察安徽时强调“要加快科技创新和产业转型升级”，这更加让他坚定了干好本职工作，服务科技成果转化的信心和决心。

跑高校院所，收集老师的科研成果，了解成果转化难点堵点；跑企业，了解企业的技术需求，推动产学研融合；组织专场对接会，助力校企合作、银企对接……卫虓夫围绕科技成果转化链条的各个环节，和团队忙碌在工作一线。

“这大半年，我们进行了一系列工作模式上的创新，比如启动建设首批成果转化先导区、开展成果转化企业接续培育、有组织体系化对接高校院所等。”卫虓夫说。

“很多科技成果转化企业，在初创期都会面临各种困难和问题。我们就推出了‘携手共进计划’。”卫虓夫介绍，该计划积极组织成果转化企业与产业链链主企业、央国企深度对接，同时创新“星火贷”“团队贷”等金融产品，加大对成果转化企业的授信力度，加快形成“苗木葱郁”的创新生态。今年一季度已举办新材料、人工智能两个产业领域专场对接活动，为17家成果转化企业“链接”创新资源。

卫虓夫的办公桌上，各类政策文件、会议资料、专业书籍等摆放得满满当当。“合肥市科技创新能力近年来不断跃升。作为政府职能部门的工作人员，责任大、压力大。我一直都处于不断学习的状态。”卫虓夫表示，“从人事处到成果转化处，工作内容和对象虽然变了，但不变的是都需要和人打交道。今后，我要继续当好‘服务员’，推动科技成果转化落地。”

“助力医生实现细胞级的精准手术”

手持一根细长的针式显微镜，在动物内脏组织上轻轻移动，微小的细胞核竟然在屏幕上清晰地显现出来。这是安徽树突光学科技有限公司推出的术中手持显微镜——“安刀”。

在手术中，肿瘤细胞看起来与正常细胞非常相似，如何清晰显示深部病灶或明确微小的肿瘤边界？“我们利用细胞级荧光导引成像技术研制的‘安刀’，能够获得实时、高清、动态、无伪影的细胞图像，精准区分肿瘤细胞与正常细胞，同时做到微米级防抖，助力医生实现细胞级的精准手术。”39岁的树突科技首席执行官沈来全解释。

3毫米镜头直径，灵活扫描组织部位；500微米超大显微视野，高效观察亚细胞结构；1200倍以上高清成像，专属图像处理技术展示更多细节——“安刀”相当于为手术装上微米级“瞄准镜”。

一次次重大科技突破，为人类健康带来福音。80多年前，莫氏显微手术诞生，将基底细胞癌、鳞状细胞癌治愈率从80%提升至95%以上。然而，受限于手术时长和复杂性，这项手术一直难以扩展至其他癌种。如今，随着“安刀”的应用，莫氏显微手术有望扩展至脑胶质瘤、乳腺癌、肝癌、前列腺癌等80余种癌症。

作为目前全球唯一能实现术中在体细胞级别显影的仪器，“安刀”已经在北京协和医院、复旦大学附属华山医院、四川大学华西医院、中国科技大学附属第一医院等40多家医院应用，累计完成约2000例手术。

“树突”指神经元细胞体的突起，是光学显微镜能看到的最小细胞结构。“我们公司致力于不断延伸人类视觉边界，因此以‘树突’为名，表达了对精密光学成像技术的极致追求。”沈来全说，未来，细胞级荧光导引成像技术也将拓展应用场景，广泛用于生物科研、半导体制造及检测、工业检测等多个领域。

科技工作者们表示，将牢记总书记嘱托，聚焦关键技术攻关，努力产出更多原创性、引领性成果，为高质量发展提供硬核科技支撑。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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