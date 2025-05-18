人民网北京5月18日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，5月18日，行星探测工程天问二号探测器在西昌卫星发射中心按计划完成技术区总装、测试、加注等工作后，顺利转入发射区，后续将按计划开展各项功能检查、联合测试等工作，计划5月底择机实施发射。

此前，执行天问二号发射任务的长征三号乙遥一一〇运载火箭，于5月14日顺利由技术区转入发射区，并完成吊装、对接等工作。

(责编：赵竹青、高雷)

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