人民网记者 许维娜 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

·民营经济促进法指引民营企业培育新质生产力，关键在于激励民营企业“创新不问出身、英雄不问出处”，打造更多的独门绝技，形成更多的硬核科技。

·民营经济拥有的创新主体最为庞大、覆盖的创新领域最为广泛、形成的创新机制最为灵活，是培育新质生产力最为活跃的生力军。

·民营企业最贴近市场、最清楚应用，最有条件把科技成果转化为产业亮点，支持民营企业把更多的科技成果从书架推向货架，从新赛道跑出更多独角兽企业、瞪羚企业。

第一次将“毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”写入法律；

第一次在法律中规定“促进民营经济持续、健康、高质量发展，是国家长期坚持的重大方针政策”；

……

5月20日，《中华人民共和国民营经济促进法》（以下简称“民营经济促进法”）正式施行。这部创下多个“首次”的法律，以制度形式稳定民营企业发展预期、积极回应社会关切，为民营经济发展提供坚实法治保障。

日前，国家发展改革委国家信息中心未来产业和平台经济研究中心秘书长胡拥军做客《中国经济微观察·专家谈》栏目，就民营经济促进法如何护航民营经济与培育新质生产力，作出深入解读。

胡拥军认为，民营经济促进法是为民营经济健康发展和民营经济人士健康成长保驾护航的法，是为支持民营企业在公平竞争中大胆闯、大胆试的法，是为激励民营企业创新创业提振信心、鼓舞士气的法。其中，法律重点围绕向“技术革命性突破”要新质生产力，指引民营企业打造更多硬核科技、推动更多创新成果从书架走向货架。

当下，我国民营企业数量占企业总量的92%以上；国家高新技术企业中，民营企业占比也扩大至92%以上。数据显示，民营企业在推动科技创新方面的作用日益凸显，已成为新质生产力发展的重要力量和推进中国式现代化的生力军。

民营经济促进法明确规定，“国家鼓励支持民营经济组织在发展新质生产力中积极发挥作用。”这一规定释放出鲜明的政策导向。随着民营经济促进法施行，将带来哪些影响？

对此，胡拥军表示，立法层面将为民营企业参与科技创新加油鼓劲，激励更多民营企业秉持“创新不问出身、英雄不问出处”的理念，在应用创新、集成创新的基础上，勇闯创新无人区，打造更多独门绝技，形成更多硬核科技。另一方面，培育新质生产力需推动创新链与产业链无缝对接，及时将科技创新成果应用于具体产业和产业链。民营企业最贴近市场、最清楚应用需求，因而最有条件把科技成果转化为实实在在的产业亮点。

民营经济促进法创设了哪些主要制度？如何靶向破解发展难题？

民营经济促进法规定，支持民营经济组织“依法合理使用数据，对开放的公共数据资源依法进行开发利用”。

胡拥军表示，民营企业在数据市场的敏锐度高，能够将我国线下“超大规模市场”与线上“超大规模数据”优势叠加，把“数据要素×”转化为实实在在的产业发展与经济增长，充分发挥数据赋能价值，加快形成新质生产力。

从传统产业转型到新质生产力培育，民营经济促进法将发挥怎样的关键作用？

胡拥军认为，今后一个时期，需引导民营企业推进数字技术与实体经济深度融合，开展“人工智能+”“数据要素x”行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化升级，全面提升传统产业发展的质量与效益，把民营企业打造成为传统产业的转型标杆、国潮品牌、出海先锋，支持民营企业在产业链供应链优化升级中担当大任。

培育新质生产力既是发展命题，也是改革命题。胡拥军还表示，下一步，民营经济促进法将聚焦为民营企业解发展之忧、纾帮扶之困，切实解决企业急难愁盼问题，营造支持民营企业大胆闯、大胆试的发展氛围，打通制约新质生产力发展的堵点卡点，让民营经济人士身份认同感更强、情感归属感更浓，更有信心在广阔舞台上大显身手，推动民营经济的涓涓细流汇聚成新质生产力的澎湃江海。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经