人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）日前，国家外汇管理局公布了4月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，4月，跨境资金总体呈现净流入，外资配置人民币资产意愿持续向好市场，境内外汇供求基本平衡。我国外汇市场平稳运行的基础将继续巩固。

数据显示，2025年4月，银行结汇2139亿美元，售汇2182亿美元；银行代客涉外收入7031亿美元，对外付款6858亿美元。2025年1至4月，银行累计结汇7429亿美元，累计售汇8048亿美元；银行代客累计涉外收入25902亿美元，累计对外付款25212亿美元。

“4月，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入173亿美元。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌认为，我国外贸呈现一定韧性，4月货物贸易项下跨境资金净流入649亿美元，保持较高规模。外资配置人民币资产意愿持续向好，4月外资净增持境内债券109亿美元，处于较高水平。4月下旬外资投资境内股票转为净买入。

从跨境资金流出主要渠道看，李斌表示，4月主要流出渠道平稳有序，服务贸易资金净流出环比基本持平；外资企业利润汇出季节性增加，但低于去年同期；来华和对外直接投资基本稳定，关联企业借贷往来跨境资金由净流出转为基本平衡。

外汇供求方面，数据显示，4月银行结汇和售汇环比分别增长12.8%和13.9%，市场交易保持活跃。结售汇差额基本均衡，市场预期和交易理性有序。4月衡量市场结汇意愿的结汇率为64.4%，环比上升6.9个百分点，衡量购汇意愿的售汇率为65.4%，环比上升1个百分点。

“外汇市场平稳运行的基础将继续巩固。”李斌表示，4月末中央政治局会议部署扩大内需、有效应对外部冲击有关工作，要求加快专项债发行、提高中低收入群体收入、大力发展服务消费等，有效提振市场信心。近期金融管理部门实施降准降息等一揽子政策，进一步加大对实体经济的支持。随着有关政策落地见效，我国经济运行向好势头有望继续巩固，更好发挥稳定外汇市场的基本盘作用。近期中美经贸高层会谈取得实质性进展，双方发布联合声明，大幅降低双边关税水平，有助于维护中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

民生银行首席经济学家温彬表示，当前，我国经济基础稳、优势多、潜能大，有充足的宏观调控储备工具和政策空间。随着我国对外贸易区域多元化、贸易结构升级以及人民币资产对外资吸引力持续提升，我国国际收支将继续保持稳定。

(责编：王连香、吕骞)

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