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住房城乡建设部：持续推进城镇老旧小区整治改造

2025年05月20日11:09 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室定举行新闻发布会，介绍《关于持续推进城市更新行动的意见》（以下简称《意见》）有关情况。住房城乡建设部副部长秦海翔表示，近年来，在全国106个社区开展完整社区建设试点，着力补齐小区、社区设施建设和服务的短板。《意见》将推进城镇老旧小区整治改造、开展完整社区建设作为持续推进城市更新行动的重要任务。

秦海翔介绍，2019—2024年，全国累计开工改造老旧小区28万个，惠及了居民4800万户、超过了1.2亿人，共改造提升各类老化管线36万公里，增设停车位387万个，建设养老、托育等各类社区服务设施7.8万个。各地聚焦群众急难愁盼问题，大力推进居住建筑的节能改造，累计实施改造4.46亿平方米；各地还积极推进既有住宅加装电梯，并作为一项民生实事工程来抓好落实，让行动不便、上下楼困难的老人，现在可以很方便地下楼晒晒太阳、和老街坊聊聊天，这也有利于老人的身心健康，受到了大家的欢迎。

秦海翔谈到，下一步，住房城乡建设部将指导地方切实抓好组织实施。一方面，在完成“十四五”城镇老旧小区改造任务的基础上，继续深入推进这项工作，重点做好小区内老化管线改造，消除安全隐患。开展建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，小区环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造，支持有条件的楼栋加装电梯，改善群众居住条件和生活环境。另一方面，持续开展完整社区建设，因地制宜配建和完善社区养老、托育等“一老一小”公共服务设施以及停车、充电等市政配套设施，让人民群众生活得更方便、更舒心、更美好。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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