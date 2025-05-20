人民网北京5月20日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室定举行新闻发布会，介绍《关于持续推进城市更新行动的意见》（以下简称《意见》）有关情况。住房城乡建设部副部长秦海翔表示，城市更新是推动城市高质量发展的综合性、系统性战略行动。《意见》围绕促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市，部署了8个方面主要任务，具有系统性强、为民务实、精准施策的特点。

秦海翔谈到，在任务安排上，《意见》部署推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，具有很强的系统性。好房子建设，主要是大力建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子，同时加强既有建筑改造利用，努力把老房子、旧房子也改造成好房子。稳妥推进危险住房改造，加强老旧厂房、低效楼宇、传统商业设施等存量房屋的改造利用，推动建筑功能转换和混合利用。好小区建设，主要是推进城镇老旧小区整治改造，更新改造老化管线管道，整治小区及周边的环境，加强改造的质量安全监管，完善长效的管理机制，来持续提升老旧小区居住环境、设施条件、服务功能和文化价值。

秦海翔指出，好社区建设，主要是推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区，推进老旧街区功能转换、业态升级、活力提升，盘活利用老旧厂区，积极推进城中村改造。好城区建设，主要是完善城市功能，建立健全多层级、全覆盖的公共服务网络，加强城市基础设施的建设和改造，修复城市生态系统，保护传承城市历史文化，推进历史文化街区修复和不可移动文物、历史建筑修缮，探索合理利用文化遗产的方式路径，让历史文化与现代生活融为一体，相得益彰。

秦海翔表示，在工作举措上，《意见》聚焦为民、便民、安民，提出了很多务实举措，比如，稳妥推进危险住房改造、推进城镇老旧小区综合整治改造、建设完整社区、推进城中村改造，以及增加群众身边的社区公园和口袋公园、推动公园绿地开放共享等。这些举措都是为了解决好群众身边的急难愁盼问题，创造更加安全舒适的居住条件、更加方便高效的公共服务和更加优美宜人的城市环境。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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