人民网北京5月20日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开5月份新闻发布会，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在会上表示，国家发展改革委将联合有关行业主管部门，突出“两重”项目的战略性、前瞻性、全局性，统筹“硬投资”和“软建设”，力争6月底前下达完毕今年全部“两重”建设项目清单，高标准抓好组织实施，同时持续推进“软建设”措施，完善投入机制、提高投入效率，确保“两重”建设各项任务干一件、成一件。

李超介绍，“两重”建设聚焦发展急需、常规手段解决不了、多年想办而未能办、需要中央层面推动的大事要事，重点投向科技自立自强、城乡融合发展、区域协调发展、人口高质量发展、粮食安全、能源资源安全、生态安全等方面，有力补短板强弱项，推动国家重大战略顺利实施、重点领域安全能力显著提升。

李超表示，2024年以来，国家发展改革委会同有关部门，强化“两重”性质、坚持自上而下、注重软硬结合，加快推进“两重”建设重点任务高质量落实。在“硬投资”，项目建设方面，2024年共安排超长期特别国债7000亿元，2025年已安排近5000亿元，支持沿长江交通基础设施、农业转移人口市民化、高标准农田建设、城市地下管网、“三北”工程等一批重大项目建设。在“软建设”，为保障项目实施而推进的制度建设方面，通过编规划、出政策、创新体制机制等方式，促进形成项目建设实施和运营维护的长效机制，提高投入效率。比如，健全高标准农田、管网、医院等基础设施的投入、使用、运营、管护机制，保障这些设施持续健康运行、长久造福群众。

“随着一大批‘两重’项目开工投产，将在稳定经济运行、优化产业结构、保障国家安全、增进民生福祉等方面发挥关键作用。”李超说。

(责编：罗知之、吕骞)

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