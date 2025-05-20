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国有六大行降低存款利率

2025年05月20日10:22 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电 （记者罗知之）今日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行和交通银行六家国有大行陆续发布公告宣布下调人民币存款利率，其中定期整存整取三年期和五年期均下调25个基点，分别至1.25%和1.3%。

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行的挂牌利率。来源：银行官网

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行的挂牌利率。来源：银行官网

邮储银行挂牌利率。来源：邮储银行官网

邮储银行挂牌利率。来源：邮储银行官网

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行公告显示，自2025年5月20日起调整人民币存款挂牌利率，一年期定期存款利率跌破1%。其中活期利率下调5个基点至0.05%；定期整存整取三个月期、半年期、一年期、二年期均下调15个基点，分别为0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下调25个基点，分别至1.25%和1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三种期限均下调15个基点。7天期通知存款利率下调15个基点至0.3%。

邮储银行公告显示，活期存款利率下调至0.05%；定期整存整取三个月期、半年期、一年期、三年期和五年期均有下调，分别为0.65%、0.86%、0.98%、1.25%和1.3%。

市场对本次存款利率下调已有预期。5月7日，中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布推出包括降准、降息在内的一揽子货币政策措施，潘功胜表示，下调政策利率0.1个百分点，所谓政策利率，在央行政策体系中是指公开市场7天期逆回购操作利率，目前水平是1.5%，下调到1.4%。经过市场化的利率传导，预计将带动贷款市场报价利率（LPR）随之下行0.1个百分点。同时，也将通过利率自律机制引导商业银行相应下调存款利率。

(责编：罗知之、吕骞)
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