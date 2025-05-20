人民网上海5月20日电 （记者申佳平）记者今日从工业和信息化部规划司获悉，根据最新初步估算，今年一季度，国家高新区实现规模以上工业增加值1.7万亿元，同比增长7.1%。

据了解，截至目前，全国共有178家国家高新区，覆盖31个省、区、市。工业和信息化部规划司介绍，国家高新区高质量发展取得重要进展，可以用“四新”来概括。

第一，经济发展取得新成效。2024年，国家高新区园区生产总值（GDP）19.3万亿元，同比名义增长7.6%，相较2012年年均增速达11%；其中工业增加值约9.8万亿元，同比名义增长5.8%。根据最新初步估算，今年一季度，国家高新区实现规模以上工业增加值1.7万亿元，同比增长7.1%。

第二，产业科技创新取得新突破。国家高新区聚集了70%的国家制造业创新中心、80%的全国重点实验室，国家高新区企业研发经费投入、拥有发明专利数均占全国50%左右，具身通用人工智能系统原型、片上脑机接口智能交互系统等原创技术、首发产品不断涌现。

第三，高新技术产业发展取得新进展。引导国家高新区做大做强主导产业，强化跨园区产业协作，指导成立人工智能等产业协同创新网络，推动建设京津冀、长三角、东北、中部地区等高新区联盟。中关村新一代信息技术跻身万亿级产业集群，上海张江集成电路产业、武汉东湖光电子信息产业规模分别占全国的20%、50%。量子信息、人形机器人、下一代互联网等未来产业已初步形成发展优势。

第四，优质企业竞争力实现新跃升。推动国家高新区加强专业化服务、精准化支持，健全企业梯度培育体系，企业创新能力和综合竞争力显著提升。截至2024年底，国家高新区集聚了全国33%的高新技术企业、46%的专精特新“小巨人”企业和67%的独角兽企业。

工业和信息化部规划司介绍，下一步，将推动国家高新区发展高科技、实现产业化，加快形成新质生产力，打造一流高科技园区和产业创新高地，加快建成创新驱动发展示范区、新质生产力引领区和高质量发展先行区。

(责编：方经纶、吕骞)

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