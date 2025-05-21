三部门印发文件
深入推进IPv6规模部署和应用
2025年05月21日05:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月20日电 （记者金歆）记者从中央网信办获悉：近日，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》。工作要点部署了9个方面重点任务，要求以全面推进IPv6技术创新与融合应用为主线，增强内生发展动力，完善技术产业生态，有力支撑网络强国建设。
工作要点明确了2025年工作目标：到2025年末，全面建成全球领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系；IPv6活跃用户数达到8.5亿，物联网IPv6连接数达到11亿；IPv6内生发展动力明显提升，市场驱动作用发挥更加有效；IPv6使用体验明显提升；政企机构IPv6部署水平明显提升；IPv6单栈部署力度持续加大；IPv6创新生态持续完善，IPv6标准体系更加健全；IPv6安全能力持续改进等。
工作要点部署了9个方面42项重点任务，包括：增强内生发展动力、强化网络服务保障、加大应用基础设施供给、深化单栈规模部署、提高终端设备连通水平、深化融合应用、促进创新生态和标准体系建设、强化试点示范和宣传推广、强化网络安全保障。
《 人民日报 》（ 2025年05月21日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应
- 人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受近期降雨、来水持续偏少影响，湖北、四川部分地区出现旱情，预计可能持续或进一步发展。 5月19日，水利部召开会商会，分析研判汛旱情形势，针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应，并发出通知，要求两省水利部门和长江水利委员会密切监测雨情、水情、旱情，加强预测预报和会商研判，滚动开展供需水形势分析，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，制定完善抗旱保供水预案；科学精细实施江河湖泊应急水量调度和水库及引、调、提等水工程抗旱调度，提供稳定水源保障；开展农村供水安全动态监测和风险排查，因地制宜采取延伸管网、建设抗旱应急水源工程、拉水送水等措施，确保城乡居民饮水安全，保障规模化养殖和大牲畜用水安全；强化灌区运行管理，合理制定用水计划，精细调度灌溉水源，全力保障农作物时令用水需求。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开