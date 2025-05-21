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三部门印发文件

深入推进IPv6规模部署和应用

2025年05月21日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月20日电  （记者金歆）记者从中央网信办获悉：近日，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》。工作要点部署了9个方面重点任务，要求以全面推进IPv6技术创新与融合应用为主线，增强内生发展动力，完善技术产业生态，有力支撑网络强国建设。

　　工作要点明确了2025年工作目标：到2025年末，全面建成全球领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系；IPv6活跃用户数达到8.5亿，物联网IPv6连接数达到11亿；IPv6内生发展动力明显提升，市场驱动作用发挥更加有效；IPv6使用体验明显提升；政企机构IPv6部署水平明显提升；IPv6单栈部署力度持续加大；IPv6创新生态持续完善，IPv6标准体系更加健全；IPv6安全能力持续改进等。

　　工作要点部署了9个方面42项重点任务，包括：增强内生发展动力、强化网络服务保障、加大应用基础设施供给、深化单栈规模部署、提高终端设备连通水平、深化融合应用、促进创新生态和标准体系建设、强化试点示范和宣传推广、强化网络安全保障。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月21日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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