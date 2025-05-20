人民网成都5月20日电 （欧阳易佳）5月20日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“数智赋能水库大坝建设和运维”专题研讨会在四川省成都市举办。与会专家围绕大坝在线监控、智能诊断馈控、智能温控、人工智能技术应用、无人碾压技术等议题开展交流。

水利部部长李国英表示，当前和未来一个时期，全球气候变化影响加剧导致的不确定、不稳定因素日益增多，大坝面临的环境条件更加复杂、更趋极端，有效防控风险、提升发展质量的要求更加迫切、更为凸显。同时，新一轮科技革命和产业变革深入发展，大坝建设运维模式发生深刻变化。中国水利部在大坝智能化领域开展了积极探索实践，建设了一批数字孪生大坝，构建现代化水库运行管理矩阵，建设雨水情监测预报“三道防线”，推动大坝实现更安全运行、更精准调度、更高效管理。构建智能大坝是应对风险挑战、把握时代之变、塑造发展动能的关键之举，愿与世界各国水利部门和国际组织携手合作，共同推动坝工行业创新和进步，为推动全球水利高质量发展和保障水安全积极贡献智慧和力量。

国际大坝委员会主席米歇尔・利诺表示，数字化、网络化、智能化技术融入大坝全生命周期，促进大坝管理从被动管理转向主动预测型管理转型。人工智能、大数据、实时监测等新技术赋能大坝安全监测与风险防控，保障大坝安全可靠及可持续发展。期待通过此次大会，共商智能大坝领域国际标准制定，携手应对风险挑战，推动全球坝工技术创新发展。

会上，正式发布了由中国水科院完成的《智能大坝理念与实践》一书，李国英、卡西奥·维奥蒂共同为该书揭幕，并向国际水利与环境工程学会主席菲利普・顾博维尔、国际水电协会董事会主席安东-路易斯・奥利维尔、国际灌溉排水委员会主席马可・阿西里、世界水土保持学会副主席赛义德·萨德吉、沙捞越能源集团首席执行官拿督哈里·沙比利·苏哈里赠送新书。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经