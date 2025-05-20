打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“数智赋能水库大坝建设和运维”中国专场专题研讨会举办

2025年05月20日15:47 | 来源：人民网
小字号

人民网成都5月20日电 （欧阳易佳）5月20日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“数智赋能水库大坝建设和运维”专题研讨会在四川省成都市举办。与会专家围绕大坝在线监控、智能诊断馈控、智能温控、人工智能技术应用、无人碾压技术等议题开展交流。

水利部部长李国英表示，当前和未来一个时期，全球气候变化影响加剧导致的不确定、不稳定因素日益增多，大坝面临的环境条件更加复杂、更趋极端，有效防控风险、提升发展质量的要求更加迫切、更为凸显。同时，新一轮科技革命和产业变革深入发展，大坝建设运维模式发生深刻变化。中国水利部在大坝智能化领域开展了积极探索实践，建设了一批数字孪生大坝，构建现代化水库运行管理矩阵，建设雨水情监测预报“三道防线”，推动大坝实现更安全运行、更精准调度、更高效管理。构建智能大坝是应对风险挑战、把握时代之变、塑造发展动能的关键之举，愿与世界各国水利部门和国际组织携手合作，共同推动坝工行业创新和进步，为推动全球水利高质量发展和保障水安全积极贡献智慧和力量。

国际大坝委员会主席米歇尔・利诺表示，数字化、网络化、智能化技术融入大坝全生命周期，促进大坝管理从被动管理转向主动预测型管理转型。人工智能、大数据、实时监测等新技术赋能大坝安全监测与风险防控，保障大坝安全可靠及可持续发展。期待通过此次大会，共商智能大坝领域国际标准制定，携手应对风险挑战，推动全球坝工技术创新发展。

会上，正式发布了由中国水科院完成的《智能大坝理念与实践》一书，李国英、卡西奥·维奥蒂共同为该书揭幕，并向国际水利与环境工程学会主席菲利普・顾博维尔、国际水电协会董事会主席安东-路易斯・奥利维尔、国际灌溉排水委员会主席马可・阿西里、世界水土保持学会副主席赛义德·萨德吉、沙捞越能源集团首席执行官拿督哈里·沙比利·苏哈里赠送新书。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“数智赋能水库大坝建设和运维”中国专场专题研讨会举办
　　人民网成都5月20日电 （欧阳易佳）5月20日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“数智赋能水库大坝建设和运维”专题研讨会在四川省成都市举办。与会专家围绕大坝在线监控、智能诊断馈控、智能温控、人工智能技术应用、无人碾压技术等议题开展交流。…
良渚遗址水利工程：实证中华五千年治水文明史
　　人民网成都5月20日电 （欧阳易佳）5月20日，“古代水坝工程与人类文明发展”专场研讨会在四川成都举行。研讨会从全球视角追溯水坝工程的起源与发展，以良渚遗址水利工程为代表的各时期古代水坝工程为典型案例，交流古代水坝工程在防洪、运输和引水等方面的综合功能及工艺技术水平，探讨水利工程对人类文明起源发展的支撑作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部