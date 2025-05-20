人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受近期降雨、来水持续偏少影响，湖北、四川部分地区出现旱情，预计可能持续或进一步发展。

5月19日，水利部召开会商会，分析研判汛旱情形势，针对湖北、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应，并发出通知，要求两省水利部门和长江水利委员会密切监测雨情、水情、旱情，加强预测预报和会商研判，滚动开展供需水形势分析，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，制定完善抗旱保供水预案；科学精细实施江河湖泊应急水量调度和水库及引、调、提等水工程抗旱调度，提供稳定水源保障；开展农村供水安全动态监测和风险排查，因地制宜采取延伸管网、建设抗旱应急水源工程、拉水送水等措施，确保城乡居民饮水安全，保障规模化养殖和大牲畜用水安全；强化灌区运行管理，合理制定用水计划，精细调度灌溉水源，全力保障农作物时令用水需求。

(责编：郝帅、吕骞)

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