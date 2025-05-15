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降准今日正式落地 年内或还有降准空间

刘 琪
2025年05月15日09:04 | 来源：证券日报
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原标题：降准今日正式落地 年内或还有降准空间

5月15日，降准正式落地。

中国人民银行（以下简称“央行”）5月7日发布公告宣布，自2025年5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点。

此次下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。据央行行长潘功胜在5月7日国新办新闻发布会上介绍，通过降准可以优化央行向银行体系提供流动性的结构，降低银行负债成本，增强银行负债的稳定性。同时，阶段性降低汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率，从目前的5%降至0%。这两类机构直接面向汽车消费、设备更新投资等领域提供金融支持，降低存款准备金率后，将有效增强这两类机构面向特定领域的信贷供给能力。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，降准0.5个百分点以后，整体存款准备金率的平均水平将从原来的6.6%降低到6.2%。降准将有效熨平资金波动、稳定信用扩张和促进内需修复，并有效缓解银行息差压力。

温彬进一步谈到，一方面，降准释放更充足的长期流动性，在后续政府债券供给高峰时可熨平资金面波动，强化货币与财政政策的协同效应，稳定社融增长；另一方面，降准有助于优化银行负债结构、节约负债成本，在一定程度上缓解净息差收窄压力，为降低实体经济融资成本创造空间。此外，为银行体系提供长期低成本资金，稳定信用扩张，提升对消费、外贸、科技创新、小微民企等特定领域和薄弱环节的支持力度，增强服务实体经济的动力和可持续性。

中信证券首席经济学家明明分析认为，尽管4月份流动性相对宽松，但5月份政府债供给压力增大，超长期特别国债、商业银行注资特别国债均有落地，或贡献一定流动性缺口，央行选择在5月份降准，一方面能进一步降低商业银行负债成本，另一方面也是为了配合财政端发力。

财信金控首席经济学家伍超明在接受《证券日报》记者采访时表示，阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率由5%降至0%，有助于精准增强金融对汽车消费、设备更新投资等领域的信贷供给能力，同时也打破了5%的存款准备金利率“隐性下限”，或指向央行对超常规调控工具的探索，为后续国内降准打开了想象空间。

展望后期，业界观点认为，在此次降准后，年内仍有降准的空间。

浙商证券首席经济学家李超表示，从全年来看，预计2025年货币政策维持宽松基调，与财政政策、产业政策形成政策合力，预计全年央行仍有一次50个基点的降准，以及20个基点的降息。

温彬也预计，年内还将有一次50个基点的降准，以释放更多中长期资金满足市场需求。

(责编：杨曦、陈键)
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