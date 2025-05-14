大藤峡水利枢纽累计发电量突破200亿千瓦时
2025年05月14日19:09 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （欧阳易佳）据水利部消息，截至5月14日5时，位于广西的大藤峡水利枢纽工程累计发电量突破200亿千瓦时，相当于节约标准煤660万吨，减排二氧化碳1650万吨，助力国家碳达峰、碳中和，积极服务流域经济社会高质量发展。
水利部相关负责人介绍，作为红水河十个水电梯级开发的最后一级，大藤峡工程是广西电网主力调峰、调频电站，共布置8台国内最大的轴流转桨式水轮发电机组，总装机160万千瓦。
上述负责人表示，自首台机组投产以来，大藤峡公司深入推进水利安全生产风险管控“六项机制”建设，持续强化设备精益运维，动态优化机组运行方式，积极探索掌握巨型轴流转桨式机组运行规律，不断提升机组运行可靠性和水能利用率。大藤峡水力发电厂已连续安全运行1844天，连续5年实现年发电量稳步增长，成为区域电力安全的重要支撑。
(责编：郭思邈、高雷)
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