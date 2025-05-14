人民网北京5月14日电 （记者黄盛）科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委7部门在5月14日联合发布的《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》提出，设立国家创业投资引导基金，发挥国家创业投资引导基金支持科技创新的重要作用，将促进科技型企业成长作为重要方向，培育发展战略性新兴产业特别是未来产业，推动重大科技成果向现实生产力转化，加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力。

此前，国家发展改革委主任郑栅洁在3月6日举行的十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，将设立国家创业投资引导基金，聚焦人工智能、量子科技、氢能储能等前沿领域，通过市场化方式投资种子期、初创期企业，适当兼顾早中期中小微企业，支撑原创性、颠覆性技术创新和关键核心技术攻关，培育发展战略性新兴产业和未来产业。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经