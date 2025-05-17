中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，要求坚持稳中求进工作总基调，转变城市开发建设方式，建立可持续的城市更新模式和政策法规，大力实施城市更新，促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市。《意见》明确了实施城市更新行动的总体要求、主要任务、支撑保障和组织实施等内容，为持续推进实施城市更新行动明确了“路线图”。

资料来源：《关于持续推进城市更新行动的意见》

编辑：杨虞波罗

设计：吴垠翰（实习生）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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