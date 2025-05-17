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财经观察：科技服务业按下“快进键”

人民网记者 赵竹青
2025年05月17日09:06 | 来源：人民网
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创新齿轮正在加速转动！

在第九期中科创星硬科技冠军企业创业营结业典礼现场，杭州洛微科技有限公司董事长冯宁宁的经历格外引人关注。这家曾因技术转化四处碰壁的企业，在中科创星的帮助下，将市场方向调整为新能源汽车配件，不仅实现B轮融资到位，产品更是进入陕西头部车企供应链。

这正是科技服务业加速赋能科技创新、推动科技成果转化为“市场硬通货”的生动缩影。近年来，从国家顶层设计到地方创新实践，科技服务业发展按下“加速键”，为科技创新与产业升级注入强劲动力。

什么是科技服务业？通俗地说，它是指运用现代科学知识和技术手段，围绕科技创新全链条发展、科技成果高效率转化，向社会提供智力服务的新兴产业，具有人才智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。

无论是企业寻求技术突破时的研发设计咨询，还是高校科研成果转化过程中的知识产权代理，抑或是科研机构技术成果落地所需的技术转移服务、企业产品上市前的检验检测认证，乃至贯穿创新全链条的科技金融服务，这些都属于科技服务业的范畴。

工业和信息化部科技司司长魏巍介绍，2019年至2023年，规上科技服务业企业营收年均增长12.3%。2024年，全国技术合同成交额达到6.8万亿元，同比增长11.2%，连续8年保持两位数增长，提前完成《“十四五”技术要素市场专项规划》确定的5万亿元目标。

党的二十届三中全会明确提出“推动科技创新和产业创新融合发展”，而科技服务业正是实现这一目标的关键载体。它以智力服务为核心，串联起创新链、产业链、资金链的关键环节，成为连接科技创新和产业应用的天然“桥梁”。

早在2014年，我国就出台《关于加快科技服务业发展的若干意见》，首次从国家层面构建起科技服务业发展的框架。当前，在扩大内需战略布局下，科技服务业被赋予新的历史使命。2022年中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》提到要“积极发展科技服务业”。科技服务业正成为连接供给侧改革与需求侧管理的纽带，为内需市场注入创新动能。

2024年9月，工业和信息化部启动科技服务业标准化技术委员会筹建工作，标志着我国科技服务业标准化建设进入系统性推进阶段。2025年2月，工信部面向社会各界公开征求对《科技服务业标准体系建设指南》（征求意见稿）的意见，提出到2027年，制定40项以上科技服务业相关标准，逐步建立完善科技服务业标准体系。

当顶层设计的蓝图遇上地方创新的活力，会碰撞出怎样的火花？随着国家层面的政策体系持续完善，北京、上海、江苏等地也以先行者姿态推出专项政策，形成各具特色的实践样本。

在北京，科技服务业作为北京市两大万亿产业集群之一，增加值占全市GDP的比重保持在8%以上，已成为首都高质量发展的核心动力。近年来，北京市相继出台《北京市加快科技创新发展科技服务业的指导意见》《北京市科技服务业“双百”工程实施方案（2021—2025年）》等政策文件。今年1月又出台《北京市支持科技服务业高质量发展若干措施》，明确3大方面14条政策措施，并建立了由科技部门和行业主管部门双牵头的工作机制，形成工作合力。

在上海，2024年科技服务业营收增加值达3000多亿元，同比增长8.8%。2024年9月，上海印发《上海市加快科技服务业高质量发展的若干措施》，瞄准国际化定位，推动高能级专业服务机构落地。2025年4月，上海市政府常务会议原则同意《关于进一步深化改革创新加快科技服务业高质量发展的若干意见》并指出，要进一步做大做强创新服务体系，更好发挥支撑赋能和引领带动作用。

在江苏，《关于加快培育壮大现代高科技服务业的若干政策措施》也于2024年12月印发，启动实施现代高科技服务业倍增行动，突出人工智能、生物技术、绿能降碳等创新全链条和运用全过程，加快培育壮大产业集群。

潮涌东方，创新无界。如今的科技服务业正以静水深流之势重塑中国的创新版图，将“象牙塔”中的知识宝藏转化为扎根千行百业的“智慧根系”。随着标准化建设全面提速、区域创新实践多点开花、跨界融合持续深化，科技服务的“毛细血管”将助力千万企业在智力赋能中轻装上阵，以高质量发展奋力推进中国式现代化。

(责编：乔业琼、高雷)
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