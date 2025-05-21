各地夏粮收购工作准备就绪 预计收购量将达2000亿斤左右
2025年05月21日08:40 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （记者李栋）夏粮收购是全年粮食收购首战，做好夏粮收购事关种粮农民利益和粮食市场平稳运行。记者从国家粮食和物资储备局获悉，随着小麦陆续开镰、油菜籽零星上市，各地夏粮收购工作准备就绪，旺季收购工作即将全面展开。
有关部门调度情况显示，今年以来，全国平均降雨量较常年同期偏少，部分夏粮主产区出现一定程度旱情，但夏粮长势总体正常。初步预计，新季夏粮收购量将达到2000亿斤左右，其中小麦1700亿斤，早籼稻250亿斤，分别占产量的六成、五成左右。
“今年以来，在一系列收储调控措施共同作用下，国内粮食市场价格整体稳中有升。”国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全介绍，目前，湖北、四川等地小麦已陆续上市，质量总体较好；油菜籽开秤价格同比持平略涨；早籼稻收购预计仍将以市场化为主，启动托市收购的可能性不大。据调度，河南、安徽等6个小麦主产区累计准备仓容1600亿斤，能够满足夏粮收购需要。
“下一步，将围绕‘有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮’，认真做好收储调控工作，及时在符合条件的地区启动小麦和稻谷最低收购价执行预案，精心组织市场化收购，激发市场购销活力，创新优化收购服务，推动粮食价格保持在合理水平，牢牢守住农民‘种粮卖得出’的底线。”罗守全说。
(责编：王连香、吕骞)
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