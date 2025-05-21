打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

各地夏粮收购工作准备就绪 预计收购量将达2000亿斤左右

2025年05月21日08:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月21日电 （记者李栋）夏粮收购是全年粮食收购首战，做好夏粮收购事关种粮农民利益和粮食市场平稳运行。记者从国家粮食和物资储备局获悉，随着小麦陆续开镰、油菜籽零星上市，各地夏粮收购工作准备就绪，旺季收购工作即将全面展开。

有关部门调度情况显示，今年以来，全国平均降雨量较常年同期偏少，部分夏粮主产区出现一定程度旱情，但夏粮长势总体正常。初步预计，新季夏粮收购量将达到2000亿斤左右，其中小麦1700亿斤，早籼稻250亿斤，分别占产量的六成、五成左右。

“今年以来，在一系列收储调控措施共同作用下，国内粮食市场价格整体稳中有升。”国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全介绍，目前，湖北、四川等地小麦已陆续上市，质量总体较好；油菜籽开秤价格同比持平略涨；早籼稻收购预计仍将以市场化为主，启动托市收购的可能性不大。据调度，河南、安徽等6个小麦主产区累计准备仓容1600亿斤，能够满足夏粮收购需要。

“下一步，将围绕‘有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮’，认真做好收储调控工作，及时在符合条件的地区启动小麦和稻谷最低收购价执行预案，精心组织市场化收购，激发市场购销活力，创新优化收购服务，推动粮食价格保持在合理水平，牢牢守住农民‘种粮卖得出’的底线。”罗守全说。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
八组数据速览我国城市更新成效
　　当前，我国城市发展从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期，人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”。近年来，各地因地制宜探索创新，推动城市的综合承载能力稳步提升，人居环境持续改善，城市发展质量和人民生活水平显著提高。…
各地夏粮收购工作准备就绪 预计收购量将达2000亿斤左右
　　人民网北京5月21日电 （记者李栋）夏粮收购是全年粮食收购首战，做好夏粮收购事关种粮农民利益和粮食市场平稳运行。记者从国家粮食和物资储备局获悉，随着小麦陆续开镰、油菜籽零星上市，各地夏粮收购工作准备就绪，旺季收购工作即将全面展开。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部