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八组数据速览我国城市更新成效
2025年05月21日08:48 | 来源：人民网
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当前，我国城市发展从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期，人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”。近年来，各地因地制宜探索创新，推动城市的综合承载能力稳步提升，人居环境持续改善，城市发展质量和人民生活水平显著提高。我国城市更新有哪些新成效？一起通过九组数据快速了解。
资料来源：住房城乡建设部、财政部、国家发展改革委
文案：王仁宏
设计：吴垠翰（实习生）
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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