许维娜 高媛 皇甫万里 盖括

【观点摘要】

·此次立法既是发展促进法，也是权益保障法，将投资促进、融资支持、产权保护等政策转化为法律条文，相当于为民营企业提供了“法治护城河”“长效定心丸”。

·民营经济促进法将“促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长”首次写入法律，体现了“育企先育人、强企先强人”的鲜明导向。

·民营经济促进法为民营企业走健康发展、高质量发展之路注入强大动力。未来必将在推动高质量发展中涌现更多民营企业和民营企业家的“爱国故事”“奋斗故事”“奉献故事”“诚信故事”。

今年以来，民营经济发展利好频传。

从早前召开的民营企业座谈会释放出对民营经济的高度重视与对民营经济人士的深切关怀，到今年《政府工作报告》对促进民营经济发展进一步部署，再到《中华人民共和国民营经济促进法》（以下简称“民营经济促进法”）于5月20日起施行、立法进程稳步推进……一系列举措环环相扣，推动民营经济发展迎来一波又一波重大利好。

日前，国家发展改革委宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨在接受《中国经济微观察・专家谈》栏目采访时表示，民营经济促进法为民营企业健康、高质量发展注入动力，有利于激发企业家精神，推动民企在科技创新、新质生产力、现代化产业体系等领域多作贡献。预计未来高质量发展中将涌现更多民企与民营企业家的“爱国故事”“奋斗故事”“奉献故事”“诚信故事”。

在吴萨看来，民营经济促进法将支持民营经济发展的各项政策上升到法律层面，具有三大战略意义：

一是将支持民营经济的诸多政策机制化、法定化，有利于给予民营企业更强大的法治保障，增强民营企业和民营企业家的长远信心。此次立法既是发展促进法，也是权益保障法，它将投资促进、融资支持、产权保护等政策转化为法律条文，相当于为民营企业提供了“法治护城河”“长效定心丸”，进一步稳定预期、提振信心、促进发展，也进一步体现了民营经济是中国特色社会主义制度的内在要素；

二是将公平竞争、平等对待贯穿整部法律始终，有利于激发民企内生动力和创新活力，在全社会汇聚起创新驱动发展的强大动能。市场需要竞争，但只有公平竞争才能持久激发经营主体的内生动力与创新活力。法律通篇贯穿“平等对待”理念，从市场准入、要素获取到权益保护，构建起系统性公平规则。有了市场准入、市场竞争的公平保障，民营企业可在数字经济、绿色经济、低空经济、生物经济、深空深海等新赛道充分释放创新潜能；

三是支持引导民营经济健康发展、高质量发展，有利于更好激发和弘扬企业家精神，深度融入社会主义现代化建设大局。观察现代化先行国家的历程，企业家精神得到充分激发和弘扬是普遍现象与规律。这一精神不仅关系到经济结构优化与经济动能升级，更涉及创新文化形成和发展模式重塑。当前，我国民营经济已形成相当规模、在国民经济中占有重要分量。

当前部分民营企业对市场预期存忧，这部法律哪些条款最能直接回应诉求、提振信心？

“法律设置的公平竞争、投资融资促进、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护等内容，都是企业比较关切的问题，这次在法律中都设有专章。”吴萨表示，这充分体现了我们不回避矛盾的鲜明态度，彰显法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。亲历者更知其中不易，相信民营企业和民营企业家看后都会有真切感受。

“法律设置的公平竞争、投资融资促进、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护等内容，均为企业重点关切领域，此次在法律中均设有专章。”吴萨表示，这充分体现了不回避矛盾的鲜明态度，彰显法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。实践历程印证困难挑战，相信民营企业和民营企业家研读后均会产生真切体悟。

吴萨表示，法律中的权益保护内容令人印象深刻，其认为该部分最能直接回应企业诉求、提振发展信心，具体体现在两方面：一是及时支付账款；二是支持参与科技创新。

民营经济促进法将“促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长”等写入法律，这些内容以法律制度形式确立，具有十分重要的意义，传递出鲜明的政策导向。

一是深刻体现了党和国家对民营经济发展规律的科学把握。企业家精神即企业家才能，“人”特别是“企业家”在民营企业的发展中至关重要。民营经济的发展历程显示，民营经济人士的健康成长对经济发展至关重要。民营经济促进法将“促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长”纳入法律，体现了“育企先育人、强企先强人”的鲜明导向。

二是深刻体现了努力从源头上、根本上提升企业治理水平的决心。企业治理水平决定民营经济能走多远、走多稳，是突破企业“代际传承”“规模瓶颈”的必由之路。民营经济促进法将“促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长”写入法律，体现了通过提升民营经济人士素养推动企业治理水平提升的鲜明导向。

三是深刻体现了大力培育新时代民营经济企业家队伍的必要性紧迫性。民营经济促进法将“促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长”写入法律，充分彰显了强化企业家培育和接班人培养的鲜明导向，努力使更多经营者满怀创业和报国激情，不断提升理想境界，厚植家国情怀，富而思源、富而思进，弘扬企业家精神，专心致志做强做优做大企业，坚定做中国特色社会主义的建设者、中国式现代化的促进者。

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(责编：王连香、吕骞)

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