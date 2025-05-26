人民网记者 乔业琼

家门口的菜市场方便居民日常生活。人民网记者 乔业琼摄

“这几年早餐店、菜市场、修补店陆续多了，方便又暖心。”家住北京西城区的郑大妈对记者说。

下楼转角遇见咖啡馆书香，步行百米邂逅社区食堂烟火，街角花园与健身房串联起健康半径……近年来，城市一刻钟便民生活圈已先后开展4批试点，在全国210个地区落地生根，并在15个地区全域推进。

家门口的“小商圈”，消费潜力有多大？先算一家一户的小账，有研究显示，城市居民一半以上的日常消费支出，都集中在社区周边1公里范围内，也就是步行15分钟的距离。

再看我国城市化进程的大账。住房城乡建设部数据显示，截至2024年底，我国常住人口城镇化率达到67%，9.4亿人生活在城镇。比照国际经验和发展规律，我国城镇化率仍会继续提高。根据城乡居民年均消费支出差距测算，城镇化率每增长1个百分点，每年可以新增2000多亿元的消费需求。

推动建设城市一刻钟便民生活圈，不仅是惠民生、暖民心的重要举措，也是促进消费的重要抓手。这项工作始于2021年5月商务部等12 部门出台的《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，提出在全国选择条件成熟的城市开展便民生活圈试点。

2023年7月，商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》，要求将一刻钟便民生活圈打造成保障和改善民生、恢复和扩大消费的重要载体，今年正是三年行动的收官之年。

5月2日，中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，再次强调要构建城市一刻钟便民生活圈；近日发布的新版《国土空间规划城市体检评估规程》提出“15分钟社区生活圈”，将对养老设施、卫生服务设施、菜市场（生鲜超市）等步行5分钟或15分钟覆盖情况进行定期体检评估。

城市一刻钟便民生活圈一头连着社区居民，一头连着个体户、小企业，正在让城市经济“微循环”越发畅通。

结合城市更新，盘活闲置资源，内蒙古乌海市、黑龙江佳木斯市、上海静安区等地充分利用社区周边闲置用地、厂房、楼宇等，改造成社区商业中心、便民驿站、菜市场、超市等便民服务设施。

精准补建网点，拓展服务功能，天津河西区、内蒙古呼和浩特市、 江苏徐州市等地鼓励便民商业主体利用互联网、云计算、人工智能等技术推动商业业态创新、管理创新和服务创新。

让社区商业更有温度、更繁荣，江苏无锡市、湖南长沙市、重庆九龙坡区等地搭建各类服务站、服务区，为环卫工、快递员、志愿者提供饮水充电服务和免费休憩空间。

北京西城区、山东济宁市等还积极探索“老幼共托”模式，推动幼儿园转型，提供老年人活动场地，丰富老年人课程，将普惠托育点嵌入养老服务驿站，优化空间设置和代际互动活动设计，让老幼两代人在同一空间共享照护服务。

15分钟不只是时间的标志和尺度，更是一把衡量城市生活便捷度与幸福感的标尺。目前，城市一刻钟便民生活圈建设试点已经取得阶段性成效。截至2024年11月底，我国已建设一刻钟便民生活圈4321个，服务社区居民近1.07亿人。

目前，第二批全域推进先行区试点申报工作正在有条不紊地进行中，将利用2年左右时间，实现便民生活圈对市、县主城区社区全覆盖。

(责编：乔业琼、高雷)

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