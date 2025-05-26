田 鹏

原标题：配置中国资产“热”逻辑从何来

今年以来，中国资产在全球资本配置版图中占据醒目位置，诸多国际知名资管机构纷纷将其列入核心资产清单，形成标配乃至超配的共识。

以桥水基金为例，其在今年一季度对投资组合的调整中，增持中国资产（如阿里巴巴、京东、百度等）和黄金，同时减持美国科技股及标普500ETF。那么，国际资管巨头一边增持中国资产、一边减配美国资产，一热一冷的操作背后，蕴含着怎样的深层次原因？

首先，中国经济增长的确定性让国际投资机构很安心。在全球经济增长面临诸多不确定性的当下，中国经济增长展现出了强大韧性和抗冲击能力，国家统计局日前公布的4月份经济运行情况便是有力注脚。

以“三驾马车”为例，消费方面，4月份社会消费品零售总额同比增长5.1%，其中服务零售保持稳定增长，显示居民消费结构向品质化升级；投资方面，1月份至4月份固定资产投资同比增长4.0%，其中“两重”建设（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）与“两新”投资（大规模设备更新和消费品以旧换新）贡献显著，彰显转型升级力度；外贸方面，我国外贸多元化发展稳步推进，彰显出强大韧性，1月份至4月份货物进出口总额同比增长2.4%，比一季度加快1.1个百分点。

尽管4月份外部冲击影响加大，但我国国民经济应变克难稳定运行，发展质量持续提升，进一步增强了应对各种风险挑战的信心和底气。相比之下，美国经济正陷入“高通胀、高债务”的困境，这些因素均迫使资本重新审视美元资产的风险收益比。

其次，中国改革开放的确定性让国际投资机构有信心。近年来，中国资本市场改革开放持续推进，为国际投资机构提供了更加开放、透明、规范的市场环境。

例如，在市场开放方面，以沪深港通、债券通为代表的互联互通机制不断拓展，让国际投资者更加便捷地参与中国资本市场。各类境外投资者持有A股流通市值稳定在3万亿元左右，成为A股市场的重要参与力量。特别是中央政府高度重视加强战略性力量储备和稳市机制建设，中央汇金公司在前发挥类“平准基金”作用、人民银行在后有力支撑、其他方面协同发力的稳市模式，极大增强了复杂环境下资本市场应对各类风险挑战的底气和能力。这种改革开放的确定性，让国际投资机构对投资中国资本市场充满信心。

最后，中国资产的高回报预期让国际投资机构很放心。当下，中国资产的吸引力，正从单一的增长逻辑转向“增长+回报”双重驱动。数据显示，2024年A股累计分红达2.34万亿元，连续三年突破2万亿元大关，股息率超3%的上市公司占比提升至35%，形成“现金奶牛”矩阵。

反观美股市场，科技股正面临“估值泡沫化”隐忧。英伟达等AI龙头动态市盈率超70倍，桥水基金创始人达利欧警示的“互联网泡沫2.0”风险加剧；美联储维持高利率政策，导致标普500指数股息率仅1.5%，难以对冲估值回调压力。这都使得美元资产的投资风险上升。

当世界寻找稳定锚，中国正以开放姿态成为全球资本的“避风港”与“增长极”。当全球经济步入“低增长、高波动”常态，中国经济的“三重确定性”——增长韧性、制度稳定性、资产性价比，构成难以替代的投资逻辑。

(责编：杨曦、陈键)

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