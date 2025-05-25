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“科学人生·百年”主题宣传活动举办

2025年05月25日22:17 | 来源：人民网
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人民网北京5月25日电 （记者赵竹青）由中国科学院学部科学道德建设委员会主办的“科学人生·百年”主题宣传活动5月25日在京举办，通过展示百年诞辰院士的科学成就、先进事迹，弘扬科学家精神，助力提升全民科学素养，激励广大科技工作者接续奋斗。

据介绍，到2025年底，将累计有517位中国科学院院士迎来百年诞辰。他们之中，有“两弹一星”元勋、国家最高科学技术奖获得者，还有一大批我国各学科领域的开拓者和奠基人。

活动现场，中国科学院院士孙昌璞和来自青海两弹一星干部学院的“两弹一星”精神宣讲团分别带来了“两弹一星”主题的科学家精神报告。“科学人生·百年”专题展览在活动期间举办，通过珍贵图片、手稿、语录等，集中展示517位百年诞辰院士的科学人生，呈现他们追求真理、服务国家、造福人民的精神风貌。

(责编：赵竹青、高雷)
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