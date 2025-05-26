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2025北京科技周启幕 上演“机器人总动员”

2025年05月26日10:37 | 来源：人民网
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观众参观Q系列机器人项目。中国科学院自动化研究所供图

观众参观Q系列机器人项目。中国科学院自动化研究所供图

人民网北京5月26日电 （记者赵竹青）5月24日，随着四位嘉宾与Q系列人形机器人共同点亮绚烂光影，2025年北京科技周暨中国科学院自动化研究所“自动化之光”公众科学日在中国科学院自动化研究所正式开启。

科技部九司副司长李昕在致辞中介绍，2025年全国科技活动周以“矢志创新发展，建设科技强国”为主题。他表示，今年科技活动周首创院市联动模式，与中国科学院深度合作，积极推动高端科技资源科普化，有效提升了科普活动效能。

中国科学院学部工作局三级职员（正局级）周德进在致辞中表示，中国科学院作为国家战略科技力量，始终践行“科技创新与科学普及双轮驱动”的使命。恰逢中国科学院学部成立70周年，此次将科技周启动仪式与自动化研究所公众科学日相结合，体现了中国科学院与北京市在科技领域的紧密协作，开创了科技传播新模式。

中国科学院自动化研究所党委书记袁东介绍，“自动化之光”公众科学日已成功举办21届，是研究所与公众沟通的重要科普品牌活动。多年来，自动化研究所秉持开放理念，邀请公众走进研究所，感受科研氛围，了解科研成果，激发了众多青少年对科学的探索热情。今年，借助北京科技周的契机，科学日活动将通过更加多元的形式让公众领略智能科技魅力。

活动现场，展览展示区通过科学展示、互动展演、科学体验、科普讲座等四大版块，向公众集中呈现了人工智能技术在智慧医疗、机器人等方向的18项科研成果。其中，科学展示区集中呈现了Q系列人形机器人等创新成果，互动展演与科学体验区通过实物模型、视频演示及互动装置，系统展示了人工智能的广阔应用场景。

本届活动由北京市科学技术委员会中关村科技园区管委会、中共北京市委宣传部、北京市科学技术协会、中国科学院学部工作局、中国科学院自动化研究所等五家单位联合主办。

水下仿生机器鱼在活动现场大受欢迎。中国科学院自动化研究所供图

水下仿生机器鱼在活动现场大受欢迎。中国科学院自动化研究所供图

(责编：赵竹青、高雷)
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