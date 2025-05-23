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外部冲击下，中国经济何以这么稳？（读者点题·共同关注）

本报记者 吴秋余
2025年05月23日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月，外部冲击影响加大，但最近出炉的4月经济数据亮眼，特别是出口快速增长。外部冲击下，中国经济何以这么稳？

　　——人民网网友  

　　

　　5月19日，我国4月经济数据发布，“超预期”成为很多业内人士第一反应，有些外媒还给出了“在贸易冲突下，中国成功避免经济放缓”的评价。

　　外部冲击下，中国经济何以这么稳？不妨从最近的两件事说起——

　　也是在5月19日，华为举行新品发布会，搭载鸿蒙操作系统的鸿蒙电脑正式发布；一天后，小米集团宣布，自主研发设计的3纳米制程手机处理器芯片玄戒O1大规模量产。

　　任何形式的遏制打压都没有也不可能打乱中国自主创新、发展壮大的步伐。

　　正是这份自信自立，让中国经济在4月有了“超预期”的表现。

　　4月初，记者来到“世界小商品之都”浙江义乌采访，看到这里的商户正忙着共创品牌、提升品质。

　　改代工模式为自主品牌，今年开始，“义乌好货”品牌出海集合店以整店模式输出到海外。1月，“义乌好货”全球首店开张首日签下1.2亿元订单；2月，欧洲首店落户意大利威尼斯……短短几个月，“义乌好货”已帮助190多个义乌品牌业绩增长1亿多元，合作国家达11个，多元化布局自然无惧单边主义挑战。

　　不少义乌外贸企业还主动创新、拉长产业链提升自身竞争力。义乌一名商户的话很有代表性：“产品好、销路广，就不怕变化。”

　　正是一个个经营主体的内生动力，积攒起整体经济的持续向好。

　　4月，我国货物进出口总额同比增长5.6%，其中，出口同比增长9.3%。

　　从出口产品看，技术含量较高的机电产品市场竞争力不断增强。前4月，我国机电产品出口额同比增长9.5%。

　　从经营主体看，民营外贸企业通过市场多元化策略等有效应对外部冲击。前4月，民营企业进出口同比增长6.8%。

　　当然，一个国家的进出口并不是孤立存在的，4月出口快速增长，背后是中国经济高质量发展带来的整体实力跃升。

　　比如，我国是超大规模经济体，制造业规模连续15年稳居全球第一，消费市场规模稳居世界前列，具有很好的成长性，这些决定了我国具有应对各种风险挑战的强大能力。

　　又如，我国坚定不移推动经济结构调整和新旧动能转换，因地制宜发展新质生产力，加快构建新发展格局，不断做强国内大循环，牢牢把握发展主动权，为应对外部环境急剧变化提供了重要保障。

　　再如，我国加大宏观调控力度。去年9月26日中共中央政治局会议果断部署一揽子增量政策，全年经济运行呈现前高、中低、后扬态势。去年底的中央经济工作会议、今年的全国两会以及今年4月25日召开的中共中央政治局会议对做好经济工作相继作出部署，保持了政策连续性，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，为促进经济持续回升向好发挥了重要作用。

　　降准降息、加快推动内外贸一体化、加大服务业开放试点政策力度……可以预见，随着新的增量政策落地见效，中国经济完全有条件、有能力、有底气应对各种风险挑战。

　　一个经济体在逆境中的不俗表现，更能体现这个经济体的真正实力，也更能增强实现预期增长目标的信心和决心。

　　近期，国际机构纷纷上调中国经济预期。众多跨国企业负责人认为，中国已成为“确定性”的代名词。

　　中国经济从来都是在风浪中成长、在磨砺中壮大的。未来，国际环境不稳定、不确定、难预料因素依然比较多，但实践已经证明并将继续证明：中国经济回升有基础、政策有保障、消费有潜力、创新有动能。

　　“中国发展前景是光明的，我们有这个底气和信心。”

　　《 人民日报 》（ 2025年05月23日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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