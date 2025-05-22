人民网北京5月22日电 （记者任妍）5月20日，以“新标准・新材料・新起点”为主题的《中国南康绿色家具首发经济创新研究报告》发布会暨绿色家具走进人民“好房子”活动在北京举行。来自行业协会、科研机构、企业代表等齐聚一堂，围绕绿色家具产业升级与“好房子”建设的深度融合展开探讨。

中国房地产业协会副会长张其光表示，家具是居住环境的重要组成部分，“好房子”建设不仅包括居住空间的打造，还涵盖居住环境的营造。随着房地产市场的发展，家具行业也面临着新的机遇和挑战。提升产品品质、增强产品匹配程度、构建跨产业协同机制，是推动“好房子”与“好家具”融合发展的关键。

当“绿色家具”遇上“好房子”建设目标，不仅需要人居环境的升级，更要求高质量发展理念在产业层面创新实践。据悉，近年来，南康以“油改水”战略推动产业绿色转型，引入Q-POSS 涂层技术实现突破，推动家具产业从“制造”向“智造”“绿造”跨越。江西省赣州市南康区委副书记、区长李赣兴介绍，南康家具产业历经30多年发展，通过拆除破旧厂房、关停污染企业、推广水性漆喷涂等举措，实现了家具产业转型升级。

活动现场，清华大学五道口金融学院研究员发布了《中国南康绿色家具产业首发经济创新研究报告》。报告显示，南康区以首发经济为引领，通过技术创新驱动、优化资源配置、产业链研发赋能等方式，推动家具产业绿色转型。目前，南康1200多家家具企业中已有1128家完成了油改水全替代，地区实践为传统产业绿色转型提供了经验。

(责编：郝帅、吕骞)

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