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2025工业互联网大会·专家谈

赵爽：直面安全挑战 筑牢工业互联网 “防护墙”

2025年05月22日17:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者任妍）5月21日至23日，2025工业互联网大会在苏州市召开。会上，中国信息通信研究院信息通信网络安全响应中心副主任赵爽表示，面对工业互联网安全挑战，我国通过加强顶层设计、深化管理实践等举措筑牢安全防线，同时，中国信通院也在多方面开展工作助力行业发展。

在数字化浪潮席卷全球的当下，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，正重塑传统工业的生产模式与产业格局。然而，与之相伴的安全挑战也愈发严峻。赵爽从攻击和防守两个维度深入剖析了工业互联网安全风险。

从攻击形势看，近年来，针对我国工业企业的网络攻击持续呈高发频发态势，伴随人工智能等数字技术的发展应用，针对工业领域的勒索软件、供应链攻击、挖矿攻击等新型攻击正不断衍生，防御难度不断加大。

从防守角度看，当前我国工业企业网络安全防护意识和能力相对薄弱，工业互联网安全防护形势严峻复杂。

尽管形势严峻，我国在工业互联网安全能力建设和体系化布局上已取得显著成果。赵爽表示，成果体现在四个关键方面：其一，加强顶层设计，工信部联合九部门印发相关指导意见与管理办法，确立“五步走”工作机制，发布实施系列国家标准，强化政策标准引领；其二，深化管理实践，全国范围内连续开展护航新型工业化网络安全专项行动，推动重点工作落地，提升地方管理服务效能与企业安全能力；其三，强化风险防范，建成国家工业互联网安全技术监测服务体系，通过“铸网”系列安全演练，提升企业实战化风险防范水平；其四，提升产业供给，依托试点示范与专项工程，培育遴选行业典型安全解决方案，攻关关键技术，建设公共服务平台，增强技术产品供给。

赵爽介绍，中国信通院立足自身定位，在多方面扎实推进：支撑政策标准体系建设，牵头推动重要政策文件出台并广泛推广，完善安全标准体系，研制近百项国家标准与行业标准；构建安全技术服务体系，建设安全态势感知与风险预警平台，打造集多种功能于一体的技术服务能力体系；强化产业支撑服务水平，构建评估评测和能力评价体系，建立课程与培育机制，举办国家级安全大赛，全方位助力企业能力提升与人才培育。

(责编：郝帅、吕骞)
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