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2025工业互联网大会·专家谈

田洪川：人工智能与工业互联网融合已涌现上百种应用模式

2025年05月22日17:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者任妍）5月21日至23日，2025工业互联网大会在苏州市举办。大会期间，中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所副所长田洪川表示，人工智能已深度融入工业研发、生产、管理全环节，涌现出超百种应用模式，且大模型与AI小模型的协同将加速“研-产-管-服”全链条智能化变革。

田洪川介绍，人工智能与工业互联网融合已形成两条技术应用路线：一是以场景化小模型为代表的专用智能应用，正从工业视觉识别向数据与机理融合的深度分析演进。统计显示，全球900余个案例中数据寻优类应用占比48%（高于视觉识别的40%）。二是以大模型为代表的工业综合智能探索，虽处初期但能力持续提升，120余个案例显示大模型处理多模态数据能力增强。

谈及未来智能化变革趋势，田洪川认为，大模型与小模型将从三方面协同变革：在产品设计中，实现产品自主设计，大模型生成方案优化参数，小模型精准模拟物理现象提升研发效率；在生产环节，大模型生成柔性生产计划应对突发情况，实现高度自主化无人化生产；在运营管理中，实现智慧运营管理与服务，AI整合全链条数据优化资源配置并监测风险。

针对数据要素价值释放难题，田洪川表示，可信数据空间在工业领域形成“企业-行业-跨行业”三级模式：企业层面，龙头企业带动供应链共享数据（如汽车主机厂协同零部件供应商）；行业层面，整合多源数据赋能创新（如医药行业融合临床数据加速研发）；跨行业层面，建立协议推动领域数据互通。

田洪川表示，融合不仅是技术升级，更是生态重构。未来随着大模型泛化能力与小模型场景化应用深化，叠加可信数据空间支撑，工业领域将加速向智能化、协同化转型，为新型工业化提供动力。

(责编：郝帅、吕骞)
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