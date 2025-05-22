打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2025工业互联网大会·专家谈

汤立波：新型工业网络体系架构向更开放、先进、自主发展

2025年05月22日17:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月22日电 （记者任妍）5月21日至23日，2025工业互联网大会在苏州市举办。大会期间，中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长汤立波表示，新型工业化背景下，工业网络体系正加速变革，新型工业网络体系架构正朝着技术体系更开放、设备设施更先进、产业生态更自主的方向发展。同时，“5G+工业互联网”升级需以技术融合为牵引，破解产业供给与成本难题，推动规模化应用。

汤立波介绍，新型工业网络体系的“新”体现在三大层面：一是具备“泛在互联、确定承载、控网算融合、开放智能、安全可控”五大能力特征；二是形成控网算一体化协同的开放智能新架构，融合新型工控分层管控模式、工业有线/无线创新网联技术及端边云三级工业算力；三是打造开放自主的产业新生态，运营商、通信设备商、互联网企业等新势力的加入，为技术体系和产业生态的自主创新注入活力。会上发布的《新型工业网络体系架构蓝皮书》，正是中国信通院联合产业头部单位开展顶层设计的阶段性成果。

针对工信部《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》（以下简称“方案”），汤立波解读表示，方案以加速信息技术（IT）、通信技术（CT）、运营技术（OT）、数据技术（DT）融合为牵引，以打造5G为代表的新型工业网络体系为重点，系统部署了18项重点任务，亮点包括：强化5G-A、AI与工业融合，推动内嵌5G芯片的智能设备发展；建设工业5G独立专网试点，探索设施建设与商业模式创新；深化国际技术交流与互认，推动技术产品“出海”。他表示，方案通过三大举措破局当前产业痛点：巩固前期成效、提升供给能力并降低应用成本、推动重点行业规模化应用。

谈及下一步工作，汤立波表示，中国信通院将聚焦三大方向：一是强化技术创新，推进5G-A无源物联、通感一体及AI工业融合研究，加速工业5G融合设备应用；二是推进应用创新，建设高水平5G工厂并开展评测认证，探索工业5G独立专网模式；三是加快生态建设，依托联盟汇聚产业合力，搭建公共服务平台，并深化国际合作推动标准与场景“出海”。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
汤立波：新型工业网络体系架构向更开放、先进、自主发展
　　人民网北京5月22日电 （记者任妍）5月21日至23日，2025工业互联网大会在苏州市举办。大会期间，中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长汤立波表示，新型工业化背景下，工业网络体系正加速变革，新型工业网络体系架构正朝着技术体系更开放、设备设施更先进、产业生态更自主的方向发展。…
AI应用加速创新 知识问答助力产业升级
　　人民网北京5月22日电 （记者夏晓伦）随着全球人工智能技术加速迭代，AI应用正从实验室走向产业深水区，成为驱动各行业数字化转型的重要引擎。 当前，企业级AI应用正经历多方面变化。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部