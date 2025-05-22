人民网北京5月22日电 （记者任妍）5月21日至23日，2025工业互联网大会在苏州市举办。大会期间，中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长汤立波表示，新型工业化背景下，工业网络体系正加速变革，新型工业网络体系架构正朝着技术体系更开放、设备设施更先进、产业生态更自主的方向发展。同时，“5G+工业互联网”升级需以技术融合为牵引，破解产业供给与成本难题，推动规模化应用。

汤立波介绍，新型工业网络体系的“新”体现在三大层面：一是具备“泛在互联、确定承载、控网算融合、开放智能、安全可控”五大能力特征；二是形成控网算一体化协同的开放智能新架构，融合新型工控分层管控模式、工业有线/无线创新网联技术及端边云三级工业算力；三是打造开放自主的产业新生态，运营商、通信设备商、互联网企业等新势力的加入，为技术体系和产业生态的自主创新注入活力。会上发布的《新型工业网络体系架构蓝皮书》，正是中国信通院联合产业头部单位开展顶层设计的阶段性成果。

针对工信部《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》（以下简称“方案”），汤立波解读表示，方案以加速信息技术（IT）、通信技术（CT）、运营技术（OT）、数据技术（DT）融合为牵引，以打造5G为代表的新型工业网络体系为重点，系统部署了18项重点任务，亮点包括：强化5G-A、AI与工业融合，推动内嵌5G芯片的智能设备发展；建设工业5G独立专网试点，探索设施建设与商业模式创新；深化国际技术交流与互认，推动技术产品“出海”。他表示，方案通过三大举措破局当前产业痛点：巩固前期成效、提升供给能力并降低应用成本、推动重点行业规模化应用。

谈及下一步工作，汤立波表示，中国信通院将聚焦三大方向：一是强化技术创新，推进5G-A无源物联、通感一体及AI工业融合研究，加速工业5G融合设备应用；二是推进应用创新，建设高水平5G工厂并开展评测认证，探索工业5G独立专网模式；三是加快生态建设，依托联盟汇聚产业合力，搭建公共服务平台，并深化国际合作推动标准与场景“出海”。

(责编：郝帅、吕骞)

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