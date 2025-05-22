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AI应用加速创新 知识问答助力产业升级

2025年05月22日17:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者夏晓伦）随着全球人工智能技术加速迭代，AI应用正从实验室走向产业深水区，成为驱动各行业数字化转型的重要引擎。

当前，企业级AI应用正经历多方面变化。据IDC报告显示，2024年全球企业级AI解决方案市场规模突破4700亿美元，年增速达28%，其中垂直场景定制化应用占比超60%。

技术层面，自然语言处理与知识图谱技术的成熟，打破了传统行业知识的数字化壁垒——制造业工艺参数、金融风控模型等专业知识，正转化为可计算的AI生产要素。交互方式上，对话式AI渗透率不断提高，“提问即服务”的模式正在重塑企业工作流。

如今，AI技术与产业需求正在加速深度融合。以飞书近日推出的企业专属AI问答工具“知识问答”为例，其核心价值在于构建“无感式”知识服务体系：无需人工整理上传，系统自动抓取飞书平台内消息、文档、知识库等全量数据，形成动态更新的知识网络。

一家互联网企业实践显示，该功能将跨部门协作中产生的10万+会议记录转化为可调用的知识资产，使员工问题解答效率提升40%。同时，基于企业原有权限体系的“千人千面”服务。

激活产业新动能，AI已从辅助工具升级为驱动业务增长的重要引擎。据介绍，飞书知识问答还支持多模型切换，并打通联网搜索能力，在企业私有知识与公共信息间建立智能桥接。这种“混合智能”模式，既保障了专业问题解答的准确性，又能实时获取行业动态，为企业决策提供更立体的信息支撑。

专家表示，尽管前景广阔，产业级AI应用仍面临数据流通壁垒、技术适配成本高等挑战。对于企业而言，拥抱AI需从战略层面重构“数据－流程－组织”协同体系，在人机共舞中探索智能化转型的深层价值。

(责编：郝帅、吕骞)
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