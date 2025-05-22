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业界：推动核电“政产学研用”协同创新发展

2025年05月22日16:39 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）中国核电发布消息，2025年甘肃省科技活动周主场活动暨第十三届“魅力之光”（甘肃赛区）核科普活动日前在甘肃兰州启动。

启动仪式上，中国核电发展中心、甘肃省科技厅、中国核电、中核汇能/新华发电等相关单位代表向“魅力之光”甘肃赛区中小学生代表捐赠《硬核科普手册》等科普图书。

在同期举行的第三届“魅力之光”（甘肃赛区）科普讲座助力乡村振兴活动中，航天科技集团五院510所信息化总师雷占许《飞天故里放飞航天梦想》报告，解读中国航天精神；中国科学院近代物理研究所研究员周利斌作《核技术助农：重离子束育种在植物种子创新中的应用》报告，展示核技术在农业领域的创新应用；福清核电通渭籍员工景慧敏、刘娟分别分享《追逐星辰之光——一位核电人的使命与热爱》《一株黄芪的陇原核缘》，展现核工业人的家国情怀。

活动期间，华龙一号、高温气冷堆、中国环流三号、和气一号项目模型以及中核集团非核清洁能源产业展板等亮相甘肃省科技创新成果展激发公众对科学探索的兴趣，提升公众科学素养。同时，来自甘肃省通渭县、渭源县、卓尼县、漳县的44位师生代表参观了兰州泰基离子技术有限公司等单位，了解核技术在工业、医疗等领域的应用，进一步加深对科技创新的直观认识

据介绍，本次活动是“魅力之光”连续第三年在甘肃举办主场活动，也是中国核电发展中心与中国核电等单位发起的“百核千讲”品牌核科普活动首次来到兰州。活动构建“政产学研用”协同创新机制，形成科普助力乡村振兴合力。

(责编：郝帅、吕骞)
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