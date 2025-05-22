境外上市新规实施以来：242家境内企业完成备案
2025年05月22日16:24 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者杨曦）今日，国新办就科技金融政策有关情况举行新闻发布会，证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进在会上表示，证监会坚定不移地推进资本市场高水平对外开放，大力支持科技企业用好境内外“两个市场、两种资源”。
严伯进介绍，从2023年3月31日起，境外上市新规正式实施，到现在两年多，备案管理机制运行平稳，截至今年4月底，已经完成了242家境内企业境外上市的备案，这当中有83家为科技企业，主要集中在信息技术、生物医药、新能源、先进制造等领域。
严伯进表示，证监会将会同跨部门协调机制成员单位，继续支持符合条件的科技企业利用境内境外资本市场规范发展，为科技企业境外上市提供更加透明、高效、可预期的监管环境。
(责编：杨曦、吕骞)
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