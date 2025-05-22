打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

境外上市新规实施以来：242家境内企业完成备案

2025年05月22日16:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月22日电 （记者杨曦）今日，国新办就科技金融政策有关情况举行新闻发布会，证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进在会上表示，证监会坚定不移地推进资本市场高水平对外开放，大力支持科技企业用好境内外“两个市场、两种资源”。

严伯进介绍，从2023年3月31日起，境外上市新规正式实施，到现在两年多，备案管理机制运行平稳，截至今年4月底，已经完成了242家境内企业境外上市的备案，这当中有83家为科技企业，主要集中在信息技术、生物医药、新能源、先进制造等领域。

严伯进表示，证监会将会同跨部门协调机制成员单位，继续支持符合条件的科技企业利用境内境外资本市场规范发展，为科技企业境外上市提供更加透明、高效、可预期的监管环境。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
境外上市新规实施以来：242家境内企业完成备案
　　人民网北京5月22日电 （记者杨曦）今日，国新办就科技金融政策有关情况举行新闻发布会，证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进在会上表示，证监会坚定不移地推进资本市场高水平对外开放，大力支持科技企业用好境内外“两个市场、两种资源”。 严伯进介绍，从2023年3月31日起，境外上市新规正式实施，到现在两年多，备案管理机制运行平稳，截至今年4月底，已经完成了242家境内企业境外上市的备案，这当中有83家为科技企业，主要集中在信息技术、生物医药、新能源、先进制造等领域。…
赋能科技创新 金融监管总局构建“345”科技金融服务体系
　　人民网北京5月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍科技金融政策有关情况。金融监管总局新闻发言人、政策研究司司长郭武平在会上表示，金融监管总局持续构建同科技创新相适应的科技金融体制，简单概括为“345”科技金融服务体系，目的是让更多的金融活水以更低成本、更快速度流入科技创新的广袤沃土，推进科技创新和产业创新深度融合。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部