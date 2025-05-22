人民网北京5月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍科技金融政策有关情况。金融监管总局新闻发言人、政策研究司司长郭武平在会上表示，金融监管总局持续构建同科技创新相适应的科技金融体制，简单概括为“345”科技金融服务体系，目的是让更多的金融活水以更低成本、更快速度流入科技创新的广袤沃土，推进科技创新和产业创新深度融合。

“3”是政策体系、产品供给体系和专业组织体系。政策体系，前期金融监管总局联合科技部、中国人民银行、中国证监会出台了一揽子科技金融政策，包括支持高水平科技自立自强、全生命周期金融服务、科技金融高质量发展实施方案等。产品供给体系，金融监管总局指导银行保险机构结合科技企业特点，针对性地开展“贷款+外部直投”、知识产权质押融资、专利保险等专业服务。截至今年一季度末，银行业高新技术企业贷款余额17.7万亿元，同比增长20%，增速远高于各项贷款平均水平。专业组织体系，金融监管总局引导金融机构优化科技金融管理体制，大中型银行目前已经在总行和省分行层面都设立了专门的科技金融部门，全国设立科技支行2178家。

“4”是科技金融4项试点，主要是为了让科技企业获得更多的长期资本和耐心资本支持。第一个试点是金融资产投资公司股权投资试点，金融监管总局先后将试点范围，从上海扩大到全国18个城市及其所在省份，目前签约意向金额突破了3800亿元。第二个试点是保险资金长期投资改革试点，前期最早一批是500亿元，第二批试点1120亿元，近期还会批复第三批600亿元试点规模。第三个试点是科技企业并购贷款试点。允许部分银行在18个城市开展试点，将并购贷款的期限从7年延长到10年，贷款占并购资金的比例从原来的60%提高到80%，目前所有的试点银行都已经全面落地。第四个试点是知识产权金融生态综合试点。金融监管总局联合国家知识产权局、国家版权局推进试点，主要是解决知识产权登记、评估、处置等方面的难题。

“5”是发挥5类金融机构各自的差异化优势。金融监管总局推动构建直接融资与间接融资相互补充、政策性金融与商业性金融共同发力，各类金融机构各司其职、协调配合的科技金融服务体系。政策性银行持续提升服务质量，为科创提供中长期、低利率的融资支持。商业银行将科技创新作为重点支持领域，近几年连续实现贷款余额和户数双增长。保险机构完善产品体系，形成覆盖科技型企业全生命周期的保险保障。资管机构和金融资产投资公司加大股权投资力度，投早、投小、投长期、投硬科技。其他非银机构也发挥专业优势，比如提供融资租赁等特色服务，解决科技设备更新迭代快等问题。

(责编：罗知之、吕骞)

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