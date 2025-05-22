科技部副部长邱勇。徐想摄

人民网北京5月22日电 （记者赵竹青）科技部副部长邱勇22日下午在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，将以更大力度推行“创新积分制”，适时推出“创新积分制”升级版2.0，在科技金融重点地区开展“创新积分制”数智底座建设。

“创新积分制”是2022年科技部推出的一项创新性科技金融政策工具。它通过系统化、结构化的指标、数据和算法，对企业的创新能力、创新绩效以及未来发展潜力等进行科学评价，帮助金融机构更加精准地识别科技型企业的科技创新属性。

邱勇介绍，截至去年底，科技部分3批总共征集了52万余家科技型企业信息，将其中7万多家符合条件的企业推荐给21家全国性银行和国家融资担保基金；累计已有7000多家企业和银行签订了合同，签约金额超过880亿。目前，科技创新专项担保计划已在全国31个省市区全面铺开，落地业务1.22万笔，担保规模超过380亿。

邱勇表示，下一步将以更大力度推行“创新积分制”：

首先，进一步优化“创新积分制”核心指标。在推广应用的基础上，适时推出“创新积分制”升级版2.0，让它更精准地为科技型中小企业“画像”。在科技金融重点地区开展“创新积分制”数智底座建设，以高质量数据和人工智能算法赋能创新积分评价。

其次，拓宽“创新积分制”场景应用。开展积分企业分类评价和增值服务，持续推进创新积分评价与地方政府贷款风险补偿、贷款贴息等政策的联动实施，拓展“积分贷”“积分投”“积分保”“积分融”等金融服务场景。

第三，持续加强政策解读和典型案例宣传。“创新积分制”推出以来，各方面媒体对“创新积分制”实施成效给予了广泛报道，极大地推动了“创新积分制”的普及和应用。后续，将进一步加强宣传和推广，让更多的科技型中小企业了解政策，积极参与。

(责编：赵竹青、吕骞)

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